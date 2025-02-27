В городе ХМАО отменен карантин для школьников

В Нефтеюганске (ХМАО) отменен карантин в школах. Об этом сообщает глава города Юрий Чекунов в своем telegram-канале.
«Учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Нефтеюганска будет полностью восстановлен в очном формате с 03.03.2025. Такое решение единогласно принято сегодня на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города», — написал Чекунов.
При этом глава города напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности на массовых мероприятиях. Он порекомендовал пользоваться масками, дезинфицирующими средствами и разводить потоки людей.
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