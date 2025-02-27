27 февраля 2025

В городе ХМАО отменен карантин для школьников

В Нефтеюганске отменено дистанционное обучение для школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники Нефтеюганска вернутся за парты с 3 марта
Школьники Нефтеюганска вернутся за парты с 3 марта Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) отменен карантин в школах. Об этом сообщает глава города Юрий Чекунов в своем telegram-канале.

«Учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Нефтеюганска будет полностью восстановлен в очном формате с 03.03.2025. Такое решение единогласно принято сегодня на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города», — написал Чекунов.

При этом глава города напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности на массовых мероприятиях. Он порекомендовал пользоваться масками, дезинфицирующими средствами и разводить потоки людей.

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В Нефтеюганске (ХМАО) отменен карантин в школах. Об этом сообщает глава города Юрий Чекунов в своем telegram-канале. «Учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Нефтеюганска будет полностью восстановлен в очном формате с 03.03.2025. Такое решение единогласно принято сегодня на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города», — написал Чекунов. При этом глава города напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности на массовых мероприятиях. Он порекомендовал пользоваться масками, дезинфицирующими средствами и разводить потоки людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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