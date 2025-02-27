27 февраля 2025

В ЯНАО простятся с тремя погибшими бойцами СВО. Фото

В Лабытнанги 1 марта похоронят трех участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцов, погибших на СВО, похоронят в Лабытнанги
Бойцов, погибших на СВО, похоронят в Лабытнанги Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) простятся с двумя рядовыми и сержантом, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в местной администрации.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погибли старший сержант Рушан Гайнулин, рядовой Константин Ного и гвардии рядовой Андрей Хомко. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким наших защитников», — написали в официальной группе администрации Лабытнанги в VK.

Прощание с погибшими состоится в эту субботу — 1 марта в 12 часов на новом кладбище. Ранее URA.RU сообщало, что в зоне СВО при выполнении воинского долга погибли двое военнослужащих из Надымского района.

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В Лабытнанги (ЯНАО) простятся с двумя рядовыми и сержантом, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в местной администрации. «С прискорбием сообщаем, что при исполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погибли старший сержант Рушан Гайнулин, рядовой Константин Ного и гвардии рядовой Андрей Хомко. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким наших защитников», — написали в официальной группе администрации Лабытнанги в VK. Прощание с погибшими состоится в эту субботу — 1 марта в 12 часов на новом кладбище. Ранее URA.RU сообщало, что в зоне СВО при выполнении воинского долга погибли двое военнослужащих из Надымского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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