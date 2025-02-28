Начались переговоры Шойгу и Си Цзиньпина

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В Доме народных собраний Пекина начались переговоры Шойгу и Си Цзиньпина
В Доме народных собраний Пекина начались переговоры Шойгу и Си Цзиньпина Фото:

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу. Разговор представителей стран проходит в Доме народных собраний в Пекине, сообщают журналисты.

«Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу», — передает информацию корреспондент ТАСС. Согласно информации от Совбеза РФ, в рамках переговоров предполагается рассмотрение вопросов двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также обсуждение международных и региональных проблем. 

Визит Сергея Шойгу в Пекин носит плановый характер и включает в себя ряд важных встреч на высшем уровне. Перед встречей с Си Цзиньпином Шойгу провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в госрезиденции «Дяоюйтай».

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу. Разговор представителей стран проходит в Доме народных собраний в Пекине, сообщают журналисты. «Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу», — передает информацию корреспондент ТАСС. Согласно информации от Совбеза РФ, в рамках переговоров предполагается рассмотрение вопросов двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также обсуждение международных и региональных проблем.  Визит Сергея Шойгу в Пекин носит плановый характер и включает в себя ряд важных встреч на высшем уровне. Перед встречей с Си Цзиньпином Шойгу провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в госрезиденции «Дяоюйтай».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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