Начались переговоры Шойгу и Си Цзиньпина

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу. Разговор представителей стран проходит в Доме народных собраний в Пекине, сообщают журналисты.
«Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу», — передает информацию корреспондент ТАСС. Согласно информации от Совбеза РФ, в рамках переговоров предполагается рассмотрение вопросов двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также обсуждение международных и региональных проблем.
Визит Сергея Шойгу в Пекин носит плановый характер и включает в себя ряд важных встреч на высшем уровне. Перед встречей с Си Цзиньпином Шойгу провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в госрезиденции «Дяоюйтай».
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