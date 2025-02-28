В Китае начались переговоры Шойгу и главы МИД КНР

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Шойгу прибыл в КНР для переговоров с Ван И
Шойгу прибыл в КНР для переговоров с Ван И Фото:

В КНР начались переговоры между секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу и руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Они проходят в госрезиденции «Дяоюйтай». Об этом сообщили журналисты. 

«В пятницу утром Шойгу прибыл в государственную резиденцию „Дяоюйтай“ для переговоров с главой китайского внешнеполитического ведомства», — передает ТАСС. Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что визит Шойгу в Пекин связан с запланированными встречами как с Ван И, так и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что в ходе диалога будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества КНР и России в области безопасности, а также обсуждение международных и региональных вызовов, передает RT. 

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В КНР начались переговоры между секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу и руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Они проходят в госрезиденции «Дяоюйтай». Об этом сообщили журналисты.  «В пятницу утром Шойгу прибыл в государственную резиденцию „Дяоюйтай“ для переговоров с главой китайского внешнеполитического ведомства», — передает ТАСС. Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что визит Шойгу в Пекин связан с запланированными встречами как с Ван И, так и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что в ходе диалога будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества КНР и России в области безопасности, а также обсуждение международных и региональных вызовов, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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