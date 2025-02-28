В Китае начались переговоры Шойгу и главы МИД КНР

В КНР начались переговоры между секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу и руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Они проходят в госрезиденции «Дяоюйтай». Об этом сообщили журналисты.
«В пятницу утром Шойгу прибыл в государственную резиденцию „Дяоюйтай“ для переговоров с главой китайского внешнеполитического ведомства», — передает ТАСС. Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что визит Шойгу в Пекин связан с запланированными встречами как с Ван И, так и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что в ходе диалога будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества КНР и России в области безопасности, а также обсуждение международных и региональных вызовов, передает RT.
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