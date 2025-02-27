Причины, по которым загорелось авто в Тюмени, пока неизвестны
В Тюмени на улице Холодильной в районе дома №77 загорелся автомобиль. Об этом сообщили читатели URA.RU
«Горит автомобиль на Холодильной 77. Пока не видно ни пожарных, ни скорой. Вроде бы никто не пострадал», — рассказал очевидец.
На предоставленном видео заметно, что огнем объята вся передняя часть иномарки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, вызов к ним поступил в середине дня, в начале первого. В результате пожара пострадавших нет. Причины пока неизвестны — их предстоит установить.
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