27 февраля 2025

В центре Тюмени сгорел автомобиль. Видео

В Тюмени на улице Холодильной потушили горящий автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Причины, по которым загорелось авто в Тюмени, пока неизвестны
Причины, по которым загорелось авто в Тюмени, пока неизвестны Фото:

В Тюмени на улице Холодильной в районе дома №77 загорелся автомобиль. Об этом сообщили читатели URA.RU

«Горит автомобиль на Холодильной 77. Пока не видно ни пожарных, ни скорой. Вроде бы никто не пострадал», — рассказал очевидец.

На предоставленном видео заметно, что огнем объята вся передняя часть иномарки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, вызов к ним поступил в середине дня, в начале первого. В результате пожара пострадавших нет. Причины пока неизвестны — их предстоит установить.

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В Тюмени на улице Холодильной в районе дома №77 загорелся автомобиль. Об этом сообщили читатели URA.RU «Горит автомобиль на Холодильной 77. Пока не видно ни пожарных, ни скорой. Вроде бы никто не пострадал», — рассказал очевидец. На предоставленном видео заметно, что огнем объята вся передняя часть иномарки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, вызов к ним поступил в середине дня, в начале первого. В результате пожара пострадавших нет. Причины пока неизвестны — их предстоит установить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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