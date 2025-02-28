В Вологодской области появятся «Опричники»

В Вологодской области появится автономная некоммерческая организация под названием «Опричники». Соответствующее постановление правительства региона подписано 26 февраля.
«Правительство области постановляет: создать автономную некоммерческую организацию „Опричники“. Министерству молодежной политики области в срок до 31 марта 2025 года обеспечить проведение мероприятий, связанных с созданием организации», — отмечено в документе.
«Опричники» будут организовывать просветительские, спортивные, культурно-исторические мероприятия, направленные на формирование системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи. Организация появится до 30 апреля этого года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.