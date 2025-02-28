В Вологодской области появятся «Опричники»

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Организация будет формировать у молодежи «нравственные и смысловые ориентиры»
Организация будет формировать у молодежи «нравственные и смысловые ориентиры» Фото:

В Вологодской области появится автономная некоммерческая организация под названием «Опричники». Соответствующее постановление правительства региона подписано 26 февраля.

«Правительство области постановляет: создать автономную некоммерческую организацию „Опричники“. Министерству молодежной политики области в срок до 31 марта 2025 года обеспечить проведение мероприятий, связанных с созданием организации», — отмечено в документе.

«Опричники» будут организовывать просветительские, спортивные, культурно-исторические мероприятия, направленные на формирование системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи. Организация появится до 30 апреля этого года.

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В Вологодской области появится автономная некоммерческая организация под названием «Опричники». Соответствующее постановление правительства региона подписано 26 февраля. «Правительство области постановляет: создать автономную некоммерческую организацию „Опричники“. Министерству молодежной политики области в срок до 31 марта 2025 года обеспечить проведение мероприятий, связанных с созданием организации», — отмечено в документе. «Опричники» будут организовывать просветительские, спортивные, культурно-исторические мероприятия, направленные на формирование системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи. Организация появится до 30 апреля этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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