Где пермяки чаще всего покупают участки под ИЖС в начале 2025 года

У жителей Перми в начале 2025 года пользуются спросом участки в стороне Фролов и Лобаново, Усть-Качки и Юго-Камска, а также в направлении Полазны. Здесь чаще всего стали покупать землю для строительства частного дома. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского агентства недвижимости «Территория» Екатерина Пахомова.
«В 2025 году у пермяков востребованы земельные участки в поселках Красный Восход и Протасы, деревнях Мокино и Залесная. Стоимость участков в этих локациях — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей за сотку», — сообщила Екатерина Пахомова корреспонденту агентства.
Агент по недвижимости отметила, что все указанные локации находятся в радиусе 50 километров от Перми. Большой популярностью пользуются участки в организованных коттеджных поселках, к которым подведен водопровод и газ, удобно добираться на транспорте и где есть магазины с другой необходимой инфраструктурой.
По мнению собеседницы агентства, не стоит ожидать резкого снижения или повышения цен на землю под индивидуальное жилищное строительство в 2025 году. Сейчас участки востребованы у покупателей. Интерес подогревает беспроцентная рассрочка от застройщиков, а также доступные цены на строительство домов. «Можно построить дом из газобетона или каркасный дом компактный и энергоэффективный по цене квартиры. Объект площадью 42 квадратных метра возводят всего за один месяц. На эти технологии есть спрос, поэтому цены на землю под ИЖС не снизятся, но и расти бесконечно они не будут. Мы ожидаем стабилизацию стоимости», — отметила Екатерина Пахомова.
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