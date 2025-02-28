Арестованный свердловский экс-авторитет Овчина попросился на СВО

Андрей Овчинников находится под следствием с 17 января Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Под Екатеринбургом убили экс-помощника Трофы

Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина), арестованный по обвинению в убийстве народного целителя из Кедровки Алексея Суродеева (Сенсей или Леша-Колдун), попросил на российскую спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Оксана Зиновьева.

«Он с самого начала поддерживает СВО. И гуманитарную помощь возил. Поэтому желание отправиться туда у него есть», — объяснила Зиновьева. Но следователи отказываются отпустить Овчину на фронт. От него требуют признать вину в расправе над Сенсеем. Овчинников этого не делает.

Ему продлили меру пресечения. Теперь в СИЗО он будет находиться до 7 июня, добавили URA.RU в Свердловском областном суде.

Ножевое ранение Суродеев получил 5 января. По версии следствия, у него произошел конфликт с Овчиной во время застолья. В больницу пострадавший обратился лишь через несколько дней. И впоследствии умер. Овчинникова задержали только 17 января в госпитале. Он уверяет, что уважал Сенсея и лечился у него. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.