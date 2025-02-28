Трамп пообещал Зеленскому много денег

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения с Украиной о добыче редкоземельных металлов, которое, по его словам, принесет значительные финансовые выгоды обеим странам. Об этом Трамп заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Мы заключим очень справедливую сделку, и мы рассчитываем получить часть редкоземельных металлов. Это большое обязательство для США, и мы ценим сотрудничество с вами. <...> Много денег будут сделаны от продажи и использования редкоземельных металлов», — сказал Трамп, передает РИА Новости. Американский лидер подчеркнул, что соглашение будет подписано позднее в тот же день.
Дополнительно Трамп указал на планы использования добытых металлов в оборонной сфере и технологиях, включая разработки в области искусственного интеллекта. По его словам, это сотрудничество имеет стратегическое значение для США и способствует укреплению технологического и оборонного потенциала страны.
На протяжении последних нескольких недель Вашингтон вел диалог с Киевом относительно возможности доступа к украинским минеральным ресурсам. Взамен, США предложили Украине обеспечение гарантий безопасности. Президент США Дональд Трамп оценил потенциальные обязательства Украины в размере от 400 до 500 миллиардов долларов. Изначально украинская сторона отклонила предложения Вашингтона, однако сейчас обсуждается пересмотренная версия договоренности. Президент США выразил мнение, что отказ Киева снова приведет к негативным последствиям для Украины.
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