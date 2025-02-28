Перед началом добычи редкоземельных ископаемых на Украине США предстоит провести значительную подготовительную работу. По словам директора по стратегии компании UkrLithiumMining Дениса Алешина, для начала строительства рудника и обогатительного завода необходимо привлечь инвестиции в размере 350 миллионов долларов и провести технико-экономическое обоснование, которое займет не менее 1,5 года.
«... даже если на Украине восстановится прочный мир, компании UkrLithiumMining необходимо привлечь 350 миллионов долларов и не менее 1,5 года на проведение технико-экономического обоснования, прежде чем она сможет начать строительство рудника и обогатительного завода», — пишет Reuters. Агентство ссылается на Алешина.
Это означает, что США смогут достичь этапа стабильного производства только приблизительно к 2029 году. А предстоящие президентские выборы в США запланированы на 2028 год. Трампу, который выступает за сотрудничество в области добычи полезных ископаемых в качестве способа достижения мира, конституционно запрещено участвовать в выборах вновь, так как он уже отработал один срок.
Ранее стало известно, что Вашингтон намерен подписать соглашение с Украиной, предметом которого станет разработка редкоземельных элементов и других минералов на украинской территории. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с некоторыми условиями предложенного договора. В результате, Киев принял решение отказаться от заключения соглашения, поскольку в тексте документа содержались пункты, вызывающие у украинских властей серьезные опасения.
Эксперты из UnHerd заявили, что договоренности о ресурсах на Украине могут превратиться в ловушку для президента США Дональда Трампа. По их мнению, сделка обещает значительные риски для американской стороны. Несмотря на ожидаемые преимущества, реальные финансовые выгоды для Вашингтона могут оказаться незначительными. Одной из основных проблем является то, что украинская сторона, вероятно, существенно завысила оценки запасов редкоземельных металлов для того, чтобы предложить американскому президенту более выгодные условия.
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