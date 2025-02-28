Клан сургутских строителей готовит к сдаче бизнес-центр напротив мэрии

Клан сургутских строителей Владимира и Виталия Ганина готовит к сдаче в эксплуатацию бизнес-центр напротив мэрии. Ориентировочно, это может произойти весной, о чем URA.RU сообщил источник в предпринимательских кругах.
«Первоначально срок разрешения на строительство был до конца 2024 года, но затем Ганины его продлили. Документы в скором времени должны уйти в Жилстройнадзор на приемку», — рассказал собеседник URA.RU.
Он также уточнил, что задержка была связана с поставкой лифтов. Они импортного производства, что с учетом западных санкций усложнило логистику их покупки и доставки в Сургут. «В здании будут несколько якорных арендаторов. Там хочет открыть офис один из застройщиков, две крупные лизинговые компании. А также разместится фитнес-центр. Ну, а верхние этажи будут отданы под гостиницу», — уточнил источник. Ганин-младший в разговоре с URA.RU пообещал дать комментарий позднее, сославшись на занятость.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО владелец крупнейшего ТЦ в Нижневартовске затягивает сроки ввода нового торгового объекта. Компания «Югра-Строй», управляющая крупнейшим ТЦ «Югра Молл» в Нижневартовске не откроет ТЦ «Мираж» к заявленному сроку — завершение работ потребуется еще около 4 месяцев.
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