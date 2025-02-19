Компания «Югра-Строй», управляющая крупнейшим ТЦ «Югра Молл» в Нижневартовске — владелец Ваха Закриев, не откроет ТЦ «Мираж» к заявленному сроку — март текущего года. На завершение работ потребуется еще около 4 месяцев.
«Торговый центр „Мираж“ в настоящее время находится на этапе „внутренней отделки“. Для завершения строительства потребуется около 4-х месяцев», — рассказала URA.RU ведущий менеджер по маркетингу Мария Верясова.
В пуле арендаторов ТЦ «Мираж», расположенного на перекрестке Интернациональная-Чапаева — аптека, кафе, кофейня-кондитерская, супер-маркет, пекарня, операторы и средства связи, киберспортивный клуб, бизнес-центр. Ранее на этой земле планировалось строительство гостиницы.
Участок с незавершенным объектом простаивал много лет, а затем был продан бизнесмену Мансуру Закриеву. Строительство «Миража» началось в августе прошлого года. Работы ведет компания ООО «Югра-Строй», принадлежащая Вахе Закриеву — одному из самых состоятельных бизнесменов ХМАО. В активе клана Закриевых несколько крупных бизнесов, включая ТЦ «Югра Молл».
Дата открытия «Миража» будет объявлена после введения объекта в эксплуатацию при выполнении работ по благоустройству. Сроки напрямую зависят от погодных условий, позволяющих их выполнить.
«Разрешение на строительство объекта действует до конца июля текущего года. На основании действующего законодательства застройщик имеет право продлить срок действия разрешения». — об этом URA.RU рассказал заместитель главы Нижневартовска Станислав Чеботарев.
Ранее URA.RU сообщало, что компания «Югра-Строй» подала иск в арбитражный суд Югры. Компания оспаривает действия налоговой, которая ранее арестовала ее счета.
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