В Перми юристам по трудовому праву готовы платить 180 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Высокий уровень дохода получают кандидаты с опытом судебной практики
Высокий уровень дохода получают кандидаты с опытом судебной практики Фото:

В Перми юрист по трудовому праву может зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. Новым исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса по поиску работы Superjob.

«Высокие доходы получают юристы с опытом работы в судебной практике по трудовым спорам и HR-проектам, а также стажем от 3 лет. Знание международного права будет дополнительным плюсом», — сказано в исследовании.

Для новичков с высшим юридическим образованием зарплата составляет от 50 до 60 тысяч рублей, при наличии отличных знаний трудового и гражданского права, а также практики в арбитражных и гражданских процессах. В городе предлагают зарплату от 60 до 70 тысяч рублей соискателю с опытом разработки локальных актов по трудовым отношениям и стажем работы юристом в области трудового права от 2 лет. 

Кандидаты с опытом судебной практики по трудовым спорам и стажем работы юристом от 3 лет могут зарабатывать от 70 до 120 тысяч рублей. Специалисты со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, с опытом правого сопровождения крупных HR-проектов и имеющие стаж от 5 лет, могут рассчитывать на зарплату от 120 до 180 тысяч рублей. Работодатели также могут требовать знания международного права.

Среднестатистический портрет соискателя в городе — это женщина 43 лет с высшим образованием. Обычно такие специалисты работают на последнем месте 5,6 года, а 43% из них не имели работы на момент размещения резюме.

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В Перми юрист по трудовому праву может зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. Новым исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса по поиску работы Superjob. «Высокие доходы получают юристы с опытом работы в судебной практике по трудовым спорам и HR-проектам, а также стажем от 3 лет. Знание международного права будет дополнительным плюсом», — сказано в исследовании. Для новичков с высшим юридическим образованием зарплата составляет от 50 до 60 тысяч рублей, при наличии отличных знаний трудового и гражданского права, а также практики в арбитражных и гражданских процессах. В городе предлагают зарплату от 60 до 70 тысяч рублей соискателю с опытом разработки локальных актов по трудовым отношениям и стажем работы юристом в области трудового права от 2 лет.  Кандидаты с опытом судебной практики по трудовым спорам и стажем работы юристом от 3 лет могут зарабатывать от 70 до 120 тысяч рублей. Специалисты со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, с опытом правого сопровождения крупных HR-проектов и имеющие стаж от 5 лет, могут рассчитывать на зарплату от 120 до 180 тысяч рублей. Работодатели также могут требовать знания международного права. Среднестатистический портрет соискателя в городе — это женщина 43 лет с высшим образованием. Обычно такие специалисты работают на последнем месте 5,6 года, а 43% из них не имели работы на момент размещения резюме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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