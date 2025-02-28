В Перми юристам по трудовому праву готовы платить 180 тысяч рублей

В Перми юрист по трудовому праву может зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. Новым исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса по поиску работы Superjob.
«Высокие доходы получают юристы с опытом работы в судебной практике по трудовым спорам и HR-проектам, а также стажем от 3 лет. Знание международного права будет дополнительным плюсом», — сказано в исследовании.
Для новичков с высшим юридическим образованием зарплата составляет от 50 до 60 тысяч рублей, при наличии отличных знаний трудового и гражданского права, а также практики в арбитражных и гражданских процессах. В городе предлагают зарплату от 60 до 70 тысяч рублей соискателю с опытом разработки локальных актов по трудовым отношениям и стажем работы юристом в области трудового права от 2 лет.
Кандидаты с опытом судебной практики по трудовым спорам и стажем работы юристом от 3 лет могут зарабатывать от 70 до 120 тысяч рублей. Специалисты со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, с опытом правого сопровождения крупных HR-проектов и имеющие стаж от 5 лет, могут рассчитывать на зарплату от 120 до 180 тысяч рублей. Работодатели также могут требовать знания международного права.
Среднестатистический портрет соискателя в городе — это женщина 43 лет с высшим образованием. Обычно такие специалисты работают на последнем месте 5,6 года, а 43% из них не имели работы на момент размещения резюме.
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