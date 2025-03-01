Axios: Зеленский с делегацией после скандала еще час ждали подписания сделки

Делегация из Киева после ссоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом ждала около часа, надеясь подписать сделку по ресурсам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«Делегация из Киева ожидала около часа, все еще надеясь подписать сделку... Затем госсекретарь и советник по нацбезопасности США вышли из Овального кабинета, подошли туда, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти», — сказано в публикации портала.
Конфликт между лидерами двух стран привел к прекращению переговоров. Издание Fox News сообщает, что из-за «неуважения» со стороны украинского президента, Трамп фактически выдворил Зеленского из помещения.
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