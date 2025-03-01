Зеленский возложил на США ответственность за сделку по ресурсам Украины

Судьба сделки по минеральным ресурсам Украины теперь находится в руках США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«Я думаю, что они должны подписать. Страны должны подписать. Министры должны подписать. Вот и все. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны», — подчеркнул Зеленский во время интервью телеканалу Fox News.
Встреча между Трампом и Зеленским прошла в Вашингтоне и была омрачена конфликтом, в результате которого американский президент выразил недовольство поведением украинского лидера. По информации Fox News, после перепалки Трамп «прогнал» Зеленского, что привело к отмене подписания важной сделки по редкоземельным металлам между двумя странами.
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