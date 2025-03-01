Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский мог предотвратить убийство Листьева

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Бывший прокурор вспомнил про резонансное убийство
Бывший прокурор вспомнил про резонансное убийство Фото:

Влиятельный в России в 90-е годы прошлого века бизнесмен Борис Березовский мог предотвратить жестокое убийство телеведущего Владислава Листьева. Расправа над журналистом произошла 30 лет назад в Москве. Об этом рассказал бывший генпрокурор России Юрий Скуратов

«У Березовского были все шансы предотвратить убийство Листьева. Он понял, что сделал ошибку, когда рекомендовал журналиста на пост гендиректора телеканала ОРТ», — передает РИА Новости слова Скуратова. Он добавил, что Березовский не сработался с Листьевым.

Ведущий программы «Взгляд», гендиректор ОРТ Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. В апреле 2009 года расследование по уголовному делу об убийстве было приостановлено.

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Влиятельный в России в 90-е годы прошлого века бизнесмен Борис Березовский мог предотвратить жестокое убийство телеведущего Владислава Листьева. Расправа над журналистом произошла 30 лет назад в Москве. Об этом рассказал бывший генпрокурор России Юрий Скуратов «У Березовского были все шансы предотвратить убийство Листьева. Он понял, что сделал ошибку, когда рекомендовал журналиста на пост гендиректора телеканала ОРТ», — передает РИА Новости слова Скуратова. Он добавил, что Березовский не сработался с Листьевым. Ведущий программы «Взгляд», гендиректор ОРТ Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. В апреле 2009 года расследование по уголовному делу об убийстве было приостановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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