Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский мог предотвратить убийство Листьева

Влиятельный в России в 90-е годы прошлого века бизнесмен Борис Березовский мог предотвратить жестокое убийство телеведущего Владислава Листьева. Расправа над журналистом произошла 30 лет назад в Москве. Об этом рассказал бывший генпрокурор России Юрий Скуратов
«У Березовского были все шансы предотвратить убийство Листьева. Он понял, что сделал ошибку, когда рекомендовал журналиста на пост гендиректора телеканала ОРТ», — передает РИА Новости слова Скуратова. Он добавил, что Березовский не сработался с Листьевым.
Ведущий программы «Взгляд», гендиректор ОРТ Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. В апреле 2009 года расследование по уголовному делу об убийстве было приостановлено.
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