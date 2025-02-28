Челябинцам предложили взять рейсовые автобусы за 20 тысяч рублей. Скрин

01 марта 2025 в 05:04 Размер текста - 17 +

Состояние автобусов, представленных для аренды, хорошее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Троицке Челябинской области предложили взять в аренду автобусы ПАЗ 2020 года выпуска за 20 тысяч рублей ежемесячно. За такую сумму общественным транспортом, согласно договору, можно будет пользоваться в течение пяти лет. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России». «ПАЗ 3203. Цвет — белый. Пробег — 90326 км. Местонахождение — г. Троицк, ул. Сибирская. Техническое состояние — хорошее. Цель использования: осуществление перевозок по муниципальным маршрутам. Цена — 20773 рубля», — говорится на сайте. Также в сообщении уточняется, что по условиям договора возможна субаренда. Организатором торгов выступила МУП «Троицкое ПАТП им. Мокеева». Прием ценовых предложений завершился 27 февраля. Еще один автобус ПАЗ 3203 зеленого цвета также выставлен на торги с ежемесячным платежом по договору в сумме 21825 рублей. Организатором торгов тоже выступает Троицкое пассажирское автотранспортное предприятие. Как сообщало URA.RU ранее, на сайте «Торги России» в Челябинской области продают земельные участки и расположенные на них жилые дома по цене от 15 млн рублей. Имущество реализуют как активы должников-банкротов. Автобус предназначен для муниципальных перевозок Скрин сайта «Торги России». https://торги-россии.рф/lot/5532577 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Троицке Челябинской области предложили взять в аренду автобусы ПАЗ 2020 года выпуска за 20 тысяч рублей ежемесячно. За такую сумму общественным транспортом, согласно договору, можно будет пользоваться в течение пяти лет. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России». «ПАЗ 3203. Цвет — белый. Пробег — 90326 км. Местонахождение — г. Троицк, ул. Сибирская. Техническое состояние — хорошее. Цель использования: осуществление перевозок по муниципальным маршрутам. Цена — 20773 рубля», — говорится на сайте. Также в сообщении уточняется, что по условиям договора возможна субаренда. Организатором торгов выступила МУП «Троицкое ПАТП им. Мокеева». Прием ценовых предложений завершился 27 февраля. Еще один автобус ПАЗ 3203 зеленого цвета также выставлен на торги с ежемесячным платежом по договору в сумме 21825 рублей. Организатором торгов тоже выступает Троицкое пассажирское автотранспортное предприятие. Как сообщало URA.RU ранее, на сайте «Торги России» в Челябинской области продают земельные участки и расположенные на них жилые дома по цене от 15 млн рублей. Имущество реализуют как активы должников-банкротов.