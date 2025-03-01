Фигурант дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ признал вину

Начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко признал свою вину в деле о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ на сумму в два млрд рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Кальченко признал вину», — передает слова правоохранителей ТАСС. Там добавили, что подсудимый отказался давать показания, ожидая окончательной версии обвинения.
В этом деле проходят как минимум девять человек, включая генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и коррупции. По данным следствия, поставленные бронежилеты не соответствовали требованиям. Был причинен ущерб в размере около двух млрд рублей.
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