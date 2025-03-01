Фигурант дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ признал вину

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Кальченко отказался давать показания (архивное фото)
Кальченко отказался давать показания (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко признал свою вину в деле о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ на сумму в два млрд рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Кальченко признал вину», — передает слова правоохранителей ТАСС. Там добавили, что подсудимый отказался давать показания, ожидая окончательной версии обвинения.

В этом деле проходят как минимум девять человек, включая генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и коррупции. По данным следствия, поставленные бронежилеты не соответствовали требованиям. Был причинен ущерб в размере около двух млрд рублей.

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Начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко признал свою вину в деле о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ на сумму в два млрд рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Кальченко признал вину», — передает слова правоохранителей ТАСС. Там добавили, что подсудимый отказался давать показания, ожидая окончательной версии обвинения. В этом деле проходят как минимум девять человек, включая генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и коррупции. По данным следствия, поставленные бронежилеты не соответствовали требованиям. Был причинен ущерб в размере около двух млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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