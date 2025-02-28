Пермский пенсионер отсудил деньги у властей за укус бродячей собаки

В городе Кизел (Пермский край) суд взыскал с администрации компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей пенсионеру, пострадавшему от укуса бродячей собаки. Инцидент произошел в районе Пенсионного фонда Кизела, когда пострадавшего окружила стая собак. Судебное решение пока не вступило в законную силу.
«В Кизеле в районе Пенсионного фонда истца окружила стая безнадзорных собак. Одна из них укусила мужчину за правую голень, после чего травмированный пенсионер обратился в больницу», — сообщает telegram-канал Пермского краевого суда. Суд установил, что администрация муниципального округа не приняла достаточных мер для предотвращения подобных инцидентов, что и привело к нападению на истца.
Представитель администрации округа, в свою очередь, заявил о наличии муниципального контракта на отлов безнадзорных животных, утверждая, что все необходимые услуги по контракту были оказаны. Тем не менее, суд отметил недостаточность этих мер, так как они не предотвратили случай нападения на человека.
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