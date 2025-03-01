Прогноз для метеозависимых: будет ли магнитная буря 2 марта 2025 года

Февральская солнечная активность до сих пор продолжает влиять на Землю. Прямо сейчас планета находится под влиянием крупной корональной дыры. Астрофизики РАН рассказали, спровоцирует ли это магнитную бурю 2 марта.
Солнечная активность и вспышки феврале-марте 2025 года
Конец февраля выдался для солнца активным. Там возникали вспышки и выбросы плазмы, которые сказывались на геомагнитном поле Земли.
Сейчас на нашу планету продолжают влиять корональные дыры — области, из которых исходит солнечный ветер высокой скорости. Земля попадает в зону действия одной из этих дыр. В опасной зоне она продолжит находиться до 2 марта включительно.
Магнитные бури 2 марта 2025 года
По оценке астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 2 марта станет удачным днем для метеозависимых. По текущему прогнозу, магнитных бурь быть не должно — их вероятность составляет всего 12%. В 63% ученые оценивают шансы на спокойную магнитосферу, а 25% — на геомагнитные возмущения, по своей интенсивности не дотягивающие до уровня бури.
Кр-индекс, при помощи которого оценивают силу геомагнитных возмущений, скорее всего, будет держаться на уровне до трех баллов. Этой интенсивности обычно недостаточно для того, чтобы спровоцировать ухудшение самочувствия.
Геомагнитная активность в марте 2025 года
На дворе еще только начало марта, но ученые уже знают, какой будет космическая погода практически до конца месяца. Данные носят предварительный характер и еще могут измениться, но прогноз все равно представляет большой интерес.
Пока в прогнозе на март есть только один день, отмеченный красным. По мнению астрофизиков, магнитная буря, с большой долей вероятности, может произойти 27 марта.
Еще шесть дней отмечены в прогнозе магнитных бурь на март оранжевым — это 10, 11, 12, 14, 15 и 28 марта. Такое цветовое выделение свидетельствует о том, что в эти даты вероятны геомагнитные возмущения. Все остальные дни марта ученые пока называют спокойными.
Для кого вредны магнитные бури
Кто-то панически боится магнитных бурь, а кто-то практически не замечает их прохождения. Все дело в особенностях организма. Если человек здоров, имеет молодой или средний возраст, то он, скорее всего не заметит, что магнитосфера земли пришла в возбужденное состояние. Люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры, напротив, очень чувствительно реагируют на такие явления.
Магнитные бури влияют на самочувствие людей не напрямую, а опосредованно. Во время них погода на Земле меняется: возможны значительные отклонения в температуре окружающей среды, атмосферном давлении, уровне влажности. Все это может стать тяжелым испытанием для людей, организмам которых сложно подстраиваться под перемены.
К самым распространенным жалобам в периоды магнитных бурь относятся головная боль, головокружения, боли в суставах. Люди могут отмечать слабость, разбитость, проблемы с работоспособностью.
Что делать людям, страдающим от плохого самочувствия во время магнитных бурь
По словам врачей, приступы метеозависимости не требуют активных действий. Напротив, в такие дни нужно больше отдыхать, делать перерывы в работе, больше дышать свежим воздухом и достаточно спать.
Чтобы реже болезненно реагировать на перепады погоды, медики рекомендуют поработать над своим образом жизни. Будет полезно взять под контроль хронические заболевания, правильно питаться и чаще двигаться.
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