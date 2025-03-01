ЦБ РФ жестко настроен привести инфляцию к 4%

Центробанк (ЦБ) России нацелен на снижение инфляции до 4% и не изменяет свою денежно-кредитную политику. Об этом рассказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.
«Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели», — передает слова Тремасова «Интерфакс». Он добавил, что регулятор продолжит двигаться к этой цели, несмотря на возможные экономические сложности.
Прогнозируется, что инфляция в 2025 году составит 7-8%, а к 2026 году ожидается возвращение к целевым 4%. Тремасов заверил, что банк добьется ценовой стабильности и будет поддерживать ее в дальнейшем.
6 июня 2024 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объявила о задаче снизить инфляцию до 4% к следующему Петербургскому международному экономическому форуму, который должен состоятся в июне 2025 года. Она подчеркнула, что это является ключевым показателем эффективности для ЦБ.
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