ЦБ РФ жестко настроен привести инфляцию к 4%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЦБ не оглядываются на экономические сложности, заявил Тремасов
В ЦБ не оглядываются на экономические сложности, заявил Тремасов Фото:

Центробанк (ЦБ) России нацелен на снижение инфляции до 4% и не изменяет свою денежно-кредитную политику. Об этом рассказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

«Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели», — передает слова Тремасова «Интерфакс». Он добавил, что регулятор продолжит двигаться к этой цели, несмотря на возможные экономические сложности.

Прогнозируется, что инфляция в 2025 году составит 7-8%, а к 2026 году ожидается возвращение к целевым 4%. Тремасов заверил, что банк добьется ценовой стабильности и будет поддерживать ее в дальнейшем.

6 июня 2024 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объявила о задаче снизить инфляцию до 4% к следующему Петербургскому международному экономическому форуму, который должен состоятся в июне 2025 года. Она подчеркнула, что это является ключевым показателем эффективности для ЦБ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк (ЦБ) России нацелен на снижение инфляции до 4% и не изменяет свою денежно-кредитную политику. Об этом рассказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. «Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели», — передает слова Тремасова «Интерфакс». Он добавил, что регулятор продолжит двигаться к этой цели, несмотря на возможные экономические сложности. Прогнозируется, что инфляция в 2025 году составит 7-8%, а к 2026 году ожидается возвращение к целевым 4%. Тремасов заверил, что банк добьется ценовой стабильности и будет поддерживать ее в дальнейшем. 6 июня 2024 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объявила о задаче снизить инфляцию до 4% к следующему Петербургскому международному экономическому форуму, который должен состоятся в июне 2025 года. Она подчеркнула, что это является ключевым показателем эффективности для ЦБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...