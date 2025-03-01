В России утвердили перечень профессий для бесплатной учебы

Межведомственная рабочая группа по вопросам рынка труда утвердила перечень профессий, которые будут наиболее востребованы в экономике РФ и доступны для бесплатного переобучения в 2025 году. В список из 360 профессий вошли специальности из различных отраслей, такие как промышленность, сельское хозяйство, IT, строительство и медицина.
«В перечень включены профессии, востребованные в промышленности, сельском хозяйстве, в IT-сфере, строительстве, медицине, индустрии гостеприимства и других отраслях», — сказал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. Его слова передает «Интерфакс». Всего список насчитывает 360 профессий, каждая из которых была выбрана на основе актуальных потребностей рынка.
Перечень был сформирован после анализа предложений от ключевых отраслевых министерств и ведомств России. Программы бесплатного переобучения предусматривают как подготовку начинающих специалистов, так и повышение квалификации для уже опытных работников, что отвечает нарастающим требованиям экономики страны.
С 2025 года переобучение будет организовано при участии четырех федеральных операторов: Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства, Института развития профессионального образования и ВНИИ труда. Также в этом году смогут переобучиться как безработные, так и работающие граждане, которые хотели бы получить более востребованную специальность или увеличить свой заработок
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