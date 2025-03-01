Минобороны Украины обратилось к Макрону с отчаянным призывом после позора Зеленского

Украина предложила Франции организовать совместное производство вооружений с финансированием из средств, полученных от процентов по замороженным российским активам, после того, как украинский президент Владимир Зеленский со скандалом покинул Белый дом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
«Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев на встрече со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном предложил создать совместные предприятия с производящими вооружение французскими компаниями в соответствии с украинскими потребностями», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что планируется осуществлять финансирование проектов за счет доходов, получаемых от процентов по замороженным активам Российской Федерации.
Боев в ходе встречи с Эльброном указал, что наиболее критической потребностью Вооруженных Сил Украины на данный момент является получение систем противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, существует потребность в ракетах-перехватчиках для уже имеющихся систем, а также в тяжелой бронетехнике и боеприпасах.
Ранее стало известно, что Европейский Союз рассматривает вариант применения замороженных активов Центрального банка России для финансирования восстановления Украины по окончании боевых действий. Они могут быть использованы в качестве залога в работе международной комиссии, которая занимается рассмотрением претензий.
Президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским 28 февраля, которая была посвящена подписанию договора о редкоземельных металлах. Однако разговор между лидерами привел к скандалу. В результате Зеленский прервал переговоры, после чего украинская делегация продолжала ожидать завершения сделки в течение следующего часа.
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