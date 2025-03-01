Минобороны Украины обратилось к Макрону с отчаянным призывом после позора Зеленского

Украина предложила Франции производить оружие за счет замороженных активов РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финансирование проектов предполагается за счет замороженных активов РФ
Финансирование проектов предполагается за счет замороженных активов РФ Фото:

Украина предложила Франции организовать совместное производство вооружений с финансированием из средств, полученных от процентов по замороженным российским активам, после того, как украинский президент Владимир Зеленский со скандалом покинул Белый дом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины. 

«Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев на встрече со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном предложил создать совместные предприятия с производящими вооружение французскими компаниями в соответствии с украинскими потребностями», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что планируется осуществлять финансирование проектов за счет доходов, получаемых от процентов по замороженным активам Российской Федерации.

Боев в ходе встречи с Эльброном указал, что наиболее критической потребностью Вооруженных Сил Украины на данный момент является получение систем противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, существует потребность в ракетах-перехватчиках для уже имеющихся систем, а также в тяжелой бронетехнике и боеприпасах.

Ранее стало известно, что Европейский Союз рассматривает вариант применения замороженных активов Центрального банка России для финансирования восстановления Украины по окончании боевых действий. Они могут быть использованы в качестве залога в работе международной комиссии, которая занимается рассмотрением претензий.

Президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским 28 февраля, которая была посвящена подписанию договора о редкоземельных металлах. Однако разговор между лидерами привел к скандалу. В результате Зеленский прервал переговоры, после чего украинская делегация продолжала ожидать завершения сделки в течение следующего часа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина предложила Франции организовать совместное производство вооружений с финансированием из средств, полученных от процентов по замороженным российским активам, после того, как украинский президент Владимир Зеленский со скандалом покинул Белый дом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.  «Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев на встрече со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном предложил создать совместные предприятия с производящими вооружение французскими компаниями в соответствии с украинскими потребностями», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что планируется осуществлять финансирование проектов за счет доходов, получаемых от процентов по замороженным активам Российской Федерации. Боев в ходе встречи с Эльброном указал, что наиболее критической потребностью Вооруженных Сил Украины на данный момент является получение систем противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, существует потребность в ракетах-перехватчиках для уже имеющихся систем, а также в тяжелой бронетехнике и боеприпасах. Ранее стало известно, что Европейский Союз рассматривает вариант применения замороженных активов Центрального банка России для финансирования восстановления Украины по окончании боевых действий. Они могут быть использованы в качестве залога в работе международной комиссии, которая занимается рассмотрением претензий. Президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским 28 февраля, которая была посвящена подписанию договора о редкоземельных металлах. Однако разговор между лидерами привел к скандалу. В результате Зеленский прервал переговоры, после чего украинская делегация продолжала ожидать завершения сделки в течение следующего часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...