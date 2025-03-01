Президент США Дональд Трамп встретился с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Ожидалось, что стороны подпишут важную сделку — она касается редкоземельных металлов. Но она сорвалась из-за ссоры. После Зеленский дал интервью Fox News, который в США называют «самым протрамповским каналом, попытавшись заполучить потерянные очки доверия. Что он сказал — в материале URA.RU.
«Они на меня напали! Я не виноват»
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что невиноват в скандале, произошедшем в Белом доме, и он так и не понял, что он сказал или сделал неправильно. По словам украинского лидера, вице-президент Джей Вэнс и Трамп напали на него во время переговоров.
«Когда президент США, вице-президент, или сенаторы, крупные политики говорят, что Украина почти разрушена, что наши солдаты разбегаются, что они не герои, что Украина потеряла миллионы мирных жителей, что ее президент — диктатор, вы понимаете? Какая у меня будет реакция?» — заявил Зеленский в интервью Fox News. Видео с переводом на русский публикует telegram-канал «№3».
Отказался извиняться
Украинский лидер отказался приносить извинения Трампу после сорванных переговоров. По мнению Зеленского, он не сделал ничего плохого. Однако он все же уточнил, что произошедшее «не пошло на пользу» обеим странам.
«Где дружба между США и Украиной?»
Во время интервью Зеленский задался вопросом по поводу текущего состояния отношений между США и Украиной. «Рассказы о том, что Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент — диктатор. Где же дружба между США и Украиной?», — сказал украинский лидер.
«Я туда не стал бы возвращаться, даже если бы мог»
Зеленский заявил, что даже при наличии возможности, он не стал бы возвращаться в Белый дом для возобновления переговоров. Он также отметил, что осознает тяжелое положение Украины и возложил ответственность за будущее соглашение, касающееся украинских ресурсов, на Трампа.
Однако министр финансов США Скотт Бессент рассказывает другую историю. По его словам, после срыва переговоров украинская делегация всячески пыталась вернуться в Белый дом. Но их попытки были тщетны.
Зеленский считает, что сделка еще может быть заключена
Скандальный глава Украины считает, что Киев и Вашингтон все еще могут заключить соглашение по редкоземельным металлам. «Это будет первый шаг к гарантиям безопасности» для Украины, уточнил Зеленский. В то же время в Трамп потерял интерес с соглашению.
Отношения еще можно спасти
По словам Зеленского, несмотря на напряженный момент в отношениях, он все еще видит возможность для улучшения связей между странами. Глава Украины подчеркнул, что эти отношения важны не только на уровне глав государств, но и являются важными для обоих народов. Он также выразил надежду на то, что Трамп активнее поддержит Украину, несмотря на его текущую позицию «посередине» между Москвой и Киевом.
Поблагодарил США за провальные переговоры
Глава Украины выразил благодарность США за поддержку после проваленных переговоров с Трампом. Он отметил важность американской помощи Киеву ради «справедливого и прочного мира».
«Украине будет тяжело победить без поддержки США»
По мнению Зеленского, Украине будет тяжело одержать победу над Россией в условиях конфликта без американской поддержки. «Это будет тяжело для нас. Именно поэтому я здесь», — заявил украинский лидер. Он также посчитал Европу готовой продолжать финансировать Киев.
Не дал однозначного ответа на призыв уйти в отставку
Зеленский в интервью Fox News отреагировал на призывы к отставке, заявив, что только украинцы могут решать вопрос его дальнейшего пребывания на посту. Зеленский подчеркнул, что власть в стране определяется исключительно волей ее граждан.
«Это решение может принять только народ Украины… и если кто-то, я имею в виду, не рад мне, окей», — заявил Зеленский в ответ на призыв от сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Он уточнил, что каждая европейская страна голосует за своего президента, а американцы голосуют в США, и если кто-то в Америке призывает к отставке, то это его проблемы.
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