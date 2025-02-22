Bloomberg: ЕС ищет способы изъять замороженные активы ЦБ РФ

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Евросоюз намерен принять решение по замороженным активам РФ в пользу Украины
Евросоюз намерен принять решение по замороженным активам РФ в пользу Украины Фото:

Евросоюз рассматривает возможность использования замороженных активов Центрального банка России для восстановления Украины после завершения спецоперации. Предполагается, что эти средства могут быть использованы как залог в рамках деятельности международной комиссии по претензиям. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. 

«Чиновники обсуждают эту возможность. Созданной комиссии предстоит определить размер компенсаций, причитающихся Украине», — уточнил Bloomberg.

По данным издания, если решение об активам будет принято, то замороженные средства пойдут на покрытие возможных обязательств России по возмещению ущерба, нанесенного Украине в ходе конфликта. Это станет частью обязательств, которые РФ может взять на себя в рамках потенциального мирного соглашения.

Как сообщало URA.RU ранее, по информации Bloomberg, украинские власти обратились к администрации президента США с просьбой использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия. Такое предложение было озвучено в ходе встреч с представителями некоторых стран-союзников и командой президента.

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Евросоюз рассматривает возможность использования замороженных активов Центрального банка России для восстановления Украины после завершения спецоперации. Предполагается, что эти средства могут быть использованы как залог в рамках деятельности международной комиссии по претензиям. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.  «Чиновники обсуждают эту возможность. Созданной комиссии предстоит определить размер компенсаций, причитающихся Украине», — уточнил Bloomberg. По данным издания, если решение об активам будет принято, то замороженные средства пойдут на покрытие возможных обязательств России по возмещению ущерба, нанесенного Украине в ходе конфликта. Это станет частью обязательств, которые РФ может взять на себя в рамках потенциального мирного соглашения. Как сообщало URA.RU ранее, по информации Bloomberg, украинские власти обратились к администрации президента США с просьбой использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия. Такое предложение было озвучено в ходе встреч с представителями некоторых стран-союзников и командой президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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