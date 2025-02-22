Bloomberg: ЕС ищет способы изъять замороженные активы ЦБ РФ

Евросоюз рассматривает возможность использования замороженных активов Центрального банка России для восстановления Украины после завершения спецоперации. Предполагается, что эти средства могут быть использованы как залог в рамках деятельности международной комиссии по претензиям. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
«Чиновники обсуждают эту возможность. Созданной комиссии предстоит определить размер компенсаций, причитающихся Украине», — уточнил Bloomberg.
По данным издания, если решение об активам будет принято, то замороженные средства пойдут на покрытие возможных обязательств России по возмещению ущерба, нанесенного Украине в ходе конфликта. Это станет частью обязательств, которые РФ может взять на себя в рамках потенциального мирного соглашения.
Как сообщало URA.RU ранее, по информации Bloomberg, украинские власти обратились к администрации президента США с просьбой использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия. Такое предложение было озвучено в ходе встреч с представителями некоторых стран-союзников и командой президента.
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