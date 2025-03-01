Стал известен размер пенсии ведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича

Телеведущий Леонид Якубович получает вполне себе приличную пенсию, размеру которой могут позавидовать многие россияне. Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с URA.RU раскрыл размер пенсии ведущего шоу «Поле чудес» на Первом канале.
«У знаменитых публичных персон пенсия в Москве составляет в районе 60-80 тысяч рублей. Так что у Леонида Аркадьевича с этим вопросом все хорошо, он достаточно обеспеченный», — рассказал Дворцов.
Леонид Якубович оказался в центре внимания общественности после того, как появилась информация о том, чем владеет телеведущий. По данным журналистов, у звезды «Поле чудес» есть замок в Московской области в Истринском районе, стоимость которого миллиард рублей.
Кроме того, у Якубовича есть двухкомнатная квартира на Каретном Ряду. А еще в списке недвижимости обозначена десятикомнатная квартира, стоимость которой 202 миллиона рублей.
Ранее стало известно о размере пенсии Аллы Пугачевой. Ее, находящаяся за пределами России певица, не может снимать за границей.
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