Как живет шоумен Леонид Якубович: скандалы на «Поле Чудес» и поддержка СВО

Российскому телеведущему Леониду Якубовичу исполняется 79 лет 31 июля

31 июля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Леониду Якубовичу исполняется 79 лет 31 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российскому телеведущему Леониду Якубовичу исполняется 79 лет 31 июля. Помимо программы «Поле Чудес» он снялся более, чем в 20 фильмах, в некоторых из которых выступал в роли сценариста и продюсера. Что известно о жизни шоумена — в материале URA.RU. Биография и карьера Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. В 1971 году закончил Московский инженерно-строительный институт (МИСИ). Во время учебы в университете состоял в команде КВН. После устроился в автомобильный завод инженером. С 1979 года начал писать тексты и сценарии для передач «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». С его произведениями выступали многие отечественные комики, в том числе Евгений Петросян и Владимир Винокур. С 1989 по 1991 год работал аукционистом. После он стал постоянным ведущим программы «Поле Чудес». Помимо этого, одновременно он был ведущим развлекательной программы «Анализы недели» и вел игровую программу «Колесо истории». Якубович также участвовал в выборах в Госдуму в 1995 году. В 1995 году Леонид Якубович баллотировался в депутаты Госдумы РФ Фото: Кузьмиченок Василий /Агентство «Москва» Кроме того, он стал ведущим таких программ, как «Звезда на „Звезде“» (2016-2018), шоу «Я могу» на Первом канале (2017-2018). Из его фильмографии известно, что он снялся более, чем в 20 фильмах. Среди них: «Давайте без фокусов!..» (1992), «Московские каникулы» (1995), «Брат 2» (2000), в сериале «Клоунов не убивают» (2005), «Красиво жить не запретишь» (2008), «И отцы, и дети» (2012) и другие. Также Якубович спродюсировал и сыграл главную роль в комедии «Дедушка моей мечты», которая вышла на телеэкраны в 2015 году. В 2002 году был награжден званием Народного артиста РФ. В 2005 году получил орден дружбы. Является лауреатом ТЭФИ (1995, 1999) как лучший телеведущий. О личной жизни артиста известно, что у него было два брака. Также ведущий воспитывает двоих детей — сын и дочь. Поддержка СВО В ходе интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» Леонид Якубович заявил, что ощущение единства и братства это великое чувство. «Это трудно объяснить, но понимание того, что здесь свои, а там другие — это самое великое чувство, сильнее я не ощущал», — поделился ведущий. Кроме того, он с сожалением отметил, что Россия видела мало «мирного времени», и спокойные дни «кажутся странными». Леонид Якубович выразил поддержку участникам СВО Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва» Скандалы на «Поле Чудес» За время ведения программы «Поле Чудес» Леонид Якубович ни раз становился свидетелем скандалов и конфликтов. В одном из выпусков Эдуард Моисеевич, психиатр из Хабаровска, обвинил ведущего в мошенничестве. Ему предложили забрать приз или открыть черный ящик. Игрок выбрал второй вариант. В ящике оказалось огромное яйцо, которое разозлило Эдуарда. «Знаете что? Весь Интернет пестрит о том, что вы все тут жулики», — заявил психиатр. Однако когда ведущий разбил яйцо в нем оказался чек на 10 тысяч долларов. За все время существования капитал-шоу гости ни раз приносили с собой странные подарки. На одном из выпусков женщина принесла несколько упаковок кошачьего корма. Также в музее есть статуя Будды с малосольными огурцами внутри, кусок асфальта с детским рисунком, скульптура из высушенного навоза «Писающий дрозд». Кроме того, один из выпусков, где люди дрались за еду, вызвал возмущение со стороны зрителей. На барабане лежали разнообразные угощения: пирожные, фрукты, булочки. Участники выпуска буквально набросились на них, из-за чего началась настоящая давка. Многие в интернете возмутились поведением гостей: «Животные, дорвались до халявы»; «Как противно», — писали комментаторы. С 1991 года Леонид Якубович является ведущим программы «Поле Чудес» Фото: Сандурская Софья /Агентство «Москва» Конфликт с Аэрофлотом В 2013 году у Леонида Якубовича случился конфликт с представителями «Аэрофлота». Инициатором был телеведущий. Он возмутился задержкой рейса Москва-Хошимин из-за неблагоприятных погодных условий и начал оскорблять сотрудников компании. По результатам проверки транспортной прокуратуры никаких нарушений со стороны «Аэрофлота» не было выявлено. После чего Якубович был вынужден принести свои извинения оскорбленной им сотруднице авиакомпании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскому телеведущему Леониду Якубовичу исполняется 79 лет 31 июля. Помимо программы «Поле Чудес» он снялся более, чем в 20 фильмах, в некоторых из которых выступал в роли сценариста и продюсера. Что известно о жизни шоумена — в материале URA.RU. Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. В 1971 году закончил Московский инженерно-строительный институт (МИСИ). Во время учебы в университете состоял в команде КВН. После устроился в автомобильный завод инженером. С 1979 года начал писать тексты и сценарии для передач «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». С его произведениями выступали многие отечественные комики, в том числе Евгений Петросян и Владимир Винокур. С 1989 по 1991 год работал аукционистом. После он стал постоянным ведущим программы «Поле Чудес». Помимо этого, одновременно он был ведущим развлекательной программы «Анализы недели» и вел игровую программу «Колесо истории». Якубович также участвовал в выборах в Госдуму в 1995 году. Кроме того, он стал ведущим таких программ, как «Звезда на „Звезде“» (2016-2018), шоу «Я могу» на Первом канале (2017-2018). Из его фильмографии известно, что он снялся более, чем в 20 фильмах. Среди них: «Давайте без фокусов!..» (1992), «Московские каникулы» (1995), «Брат 2» (2000), в сериале «Клоунов не убивают» (2005), «Красиво жить не запретишь» (2008), «И отцы, и дети» (2012) и другие. Также Якубович спродюсировал и сыграл главную роль в комедии «Дедушка моей мечты», которая вышла на телеэкраны в 2015 году. В 2002 году был награжден званием Народного артиста РФ. В 2005 году получил орден дружбы. Является лауреатом ТЭФИ (1995, 1999) как лучший телеведущий. О личной жизни артиста известно, что у него было два брака. Также ведущий воспитывает двоих детей — сын и дочь. В ходе интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» Леонид Якубович заявил, что ощущение единства и братства это великое чувство. «Это трудно объяснить, но понимание того, что здесь свои, а там другие — это самое великое чувство, сильнее я не ощущал», — поделился ведущий. Кроме того, он с сожалением отметил, что Россия видела мало «мирного времени», и спокойные дни «кажутся странными». За время ведения программы «Поле Чудес» Леонид Якубович ни раз становился свидетелем скандалов и конфликтов. В одном из выпусков Эдуард Моисеевич, психиатр из Хабаровска, обвинил ведущего в мошенничестве. Ему предложили забрать приз или открыть черный ящик. Игрок выбрал второй вариант. В ящике оказалось огромное яйцо, которое разозлило Эдуарда. «Знаете что? Весь Интернет пестрит о том, что вы все тут жулики», — заявил психиатр. Однако когда ведущий разбил яйцо в нем оказался чек на 10 тысяч долларов. За все время существования капитал-шоу гости ни раз приносили с собой странные подарки. На одном из выпусков женщина принесла несколько упаковок кошачьего корма. Также в музее есть статуя Будды с малосольными огурцами внутри, кусок асфальта с детским рисунком, скульптура из высушенного навоза «Писающий дрозд». Кроме того, один из выпусков, где люди дрались за еду, вызвал возмущение со стороны зрителей. На барабане лежали разнообразные угощения: пирожные, фрукты, булочки. Участники выпуска буквально набросились на них, из-за чего началась настоящая давка. Многие в интернете возмутились поведением гостей: «Животные, дорвались до халявы»; «Как противно», — писали комментаторы. В 2013 году у Леонида Якубовича случился конфликт с представителями «Аэрофлота». Инициатором был телеведущий. Он возмутился задержкой рейса Москва-Хошимин из-за неблагоприятных погодных условий и начал оскорблять сотрудников компании. По результатам проверки транспортной прокуратуры никаких нарушений со стороны «Аэрофлота» не было выявлено. После чего Якубович был вынужден принести свои извинения оскорбленной им сотруднице авиакомпании.