В Перми в торговом павильоне произошел пожар

В Перми произошел пожар в торговом павильоне по адресу ул. Николая Островского, 99. В результате возгорания никто не пострадал, сообщили в краевом управлении МЧС России.
«По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение в помещении торгового павильона. Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
За последние на территории Пермского края было ликвидировано восемь пожаров. Из них два пожара произошли пожара на территории Перми по одному возгоранию на территории Октябрьского, Нытвинского, Добрянского, Чайковского, Уинского и Кизеловского муниципальных образований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!