28 февраля 2025

Пермским ветеранам СВО помогают с поиском работы

© Служба новостей «URA.RU»
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На ярмарке приняли участие представители 16 работодателей Пермского края
На ярмарке приняли участие представители 16 работодателей Пермского края Фото:

В Перми состоялась ярмарка профессий для ветеранов специальной военной операции, организованная филиалом фонда «Защитники Отечества». В ходе мероприятия 22 участника получили карьерную консультацию и возможность пройти собеседование с работодателями. Об этом сообщается на сайте пермской мэрии. 

«Искал не только работу с хорошей оплатой, но и такую, которая приносила бы пользу Отечеству. Сотрудники фонда помогли с выбором», — поделился своими впечатлениями один из ветеранов.

Мероприятие проходило в Доме офицеров Пермского гарнизона и стало третьей по счету ярмаркой для ветеранов СВО в регионе. На ярмарке присутствовали представители 16 работодателей региона, а также социальные координаторы фонда из разных муниципалитетов Пермского края, которые собирали информацию о вакансиях и возможностях трудоустройства.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае ветеранов СВО будут бесплатно обучать IT-профессиям, чтобы те могли получить работу и адаптироваться к современным условиям жизни. Отмечается, что обучение длится от двух до трех лет, а образовательный процесс проходит в онлайн-формате.

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В Перми состоялась ярмарка профессий для ветеранов специальной военной операции, организованная филиалом фонда «Защитники Отечества». В ходе мероприятия 22 участника получили карьерную консультацию и возможность пройти собеседование с работодателями. Об этом сообщается на сайте пермской мэрии.  «Искал не только работу с хорошей оплатой, но и такую, которая приносила бы пользу Отечеству. Сотрудники фонда помогли с выбором», — поделился своими впечатлениями один из ветеранов. Мероприятие проходило в Доме офицеров Пермского гарнизона и стало третьей по счету ярмаркой для ветеранов СВО в регионе. На ярмарке присутствовали представители 16 работодателей региона, а также социальные координаторы фонда из разных муниципалитетов Пермского края, которые собирали информацию о вакансиях и возможностях трудоустройства. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае ветеранов СВО будут бесплатно обучать IT-профессиям, чтобы те могли получить работу и адаптироваться к современным условиям жизни. Отмечается, что обучение длится от двух до трех лет, а образовательный процесс проходит в онлайн-формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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