Пермским ветеранам СВО помогают с поиском работы

В Перми состоялась ярмарка профессий для ветеранов специальной военной операции, организованная филиалом фонда «Защитники Отечества». В ходе мероприятия 22 участника получили карьерную консультацию и возможность пройти собеседование с работодателями. Об этом сообщается на сайте пермской мэрии.
«Искал не только работу с хорошей оплатой, но и такую, которая приносила бы пользу Отечеству. Сотрудники фонда помогли с выбором», — поделился своими впечатлениями один из ветеранов.
Мероприятие проходило в Доме офицеров Пермского гарнизона и стало третьей по счету ярмаркой для ветеранов СВО в регионе. На ярмарке присутствовали представители 16 работодателей региона, а также социальные координаторы фонда из разных муниципалитетов Пермского края, которые собирали информацию о вакансиях и возможностях трудоустройства.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае ветеранов СВО будут бесплатно обучать IT-профессиям, чтобы те могли получить работу и адаптироваться к современным условиям жизни. Отмечается, что обучение длится от двух до трех лет, а образовательный процесс проходит в онлайн-формате.
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