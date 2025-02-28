28 февраля 2025

Житель Ноябрьска сломал спину из-за скользких дорог. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрянин поскользнулся и сломал спину
Ноябрянин поскользнулся и сломал спину Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) во дворе дома по улице Ленина, 17а упал человек, поскользнувшись на дороге. В результате падения он получил перелом спины, сообщают очевидцы.

«Будьте осторожны — на улице скользко! Человек, по всей видимости, получил перелом спины, судя по тому, как его поднимали в машину скорой помощи. Ленина, 17А», — написал ноябрянин в telegram-канал NSK.

URA.RU отправило запрос в Ноябрьскую ССМП. Ответ ожидается.

Житель Ноябрьска сломал спину из-за скользких дорог
Житель Ноябрьска сломал спину из-за скользких дорог
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) во дворе дома по улице Ленина, 17а упал человек, поскользнувшись на дороге. В результате падения он получил перелом спины, сообщают очевидцы. «Будьте осторожны — на улице скользко! Человек, по всей видимости, получил перелом спины, судя по тому, как его поднимали в машину скорой помощи. Ленина, 17А», — написал ноябрянин в telegram-канал NSK. URA.RU отправило запрос в Ноябрьскую ССМП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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