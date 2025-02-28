Ноябрянин поскользнулся и сломал спину
В Ноябрьске (ЯНАО) во дворе дома по улице Ленина, 17а упал человек, поскользнувшись на дороге. В результате падения он получил перелом спины, сообщают очевидцы.
«Будьте осторожны — на улице скользко! Человек, по всей видимости, получил перелом спины, судя по тому, как его поднимали в машину скорой помощи. Ленина, 17А», — написал ноябрянин в telegram-канал NSK.
URA.RU отправило запрос в Ноябрьскую ССМП. Ответ ожидается.
Житель Ноябрьска сломал спину из-за скользких дорог
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