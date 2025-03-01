ВВС: Зеленский встретится с королем Карлом III

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта проведет встречу с королем Карлом III в рамках своего визита в Великобританию. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
«Мы встретимся с королем Чарльзом», — передает телеканал BBC слова Никифорова. Там также уточнили, что встреча организована по инициативе правительства Великобритании.
По словам пресс-секретаря, Зеленский находятся в Лондоне. На воскресенье, 2 марта, запланированы переговоры с королем Карлом III и представителями европейских стран-союзников.
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