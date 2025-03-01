01 марта 2025
28 февраля 2025

У пермяков появилась возможность трудоустроиться в городскую администрацию

Департамент экономики мэрии Перми ищет семь штатных сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освободились сразу несколько постов в пермской администрации
Освободились сразу несколько постов в пермской администрации Фото:

Департамент экономики и промышленной политики мэрии Перми объявил о наборе шести сотрудников в штат. Соответствующее объявление опубликовано на портале HeadHunter. Ранее было заявлено о поиске консультанта отдела развития туризма. Исходя из общей численности, открытые вакансии соответствуют почти 20% от всех специалистов департамента.

«В департамент требуются консультант юридического отдела, контрактный управляющий организационно-аналитической и финансовой работы, начальник отдела развития туризма, менеджер по работе с резидентами и организации мероприятий в МКУ», — выдержки из описания вакансий приводит «Коммерсант-Прикамье». У соискателей на указанные посты опыт работы должен составлять от одного года до трех лет.

Ведомству также требуются специалисты отдела рекламы управления по развитию потребительского рынка и отдела торговли и услуг. В случае наличия высшего образования при трудоустройстве опыт работы учитываться не будет. Уровень дохода не раскрывается. В пресс-службе мэрии пояснили, что окончательное решение о приеме на работу будет принято по итогу собеседования.

Ранее в отделе туризма администрации Перми произошли ротации. Свои кресла покинули глава — Юлия Анохина и два ее подчиненных. Источники в политтусовке города утверждают, отдел ждет полная перезагрузка, у него появятся новые задачи и расширится функционал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент экономики и промышленной политики мэрии Перми объявил о наборе шести сотрудников в штат. Соответствующее объявление опубликовано на портале HeadHunter. Ранее было заявлено о поиске консультанта отдела развития туризма. Исходя из общей численности, открытые вакансии соответствуют почти 20% от всех специалистов департамента. «В департамент требуются консультант юридического отдела, контрактный управляющий организационно-аналитической и финансовой работы, начальник отдела развития туризма, менеджер по работе с резидентами и организации мероприятий в МКУ», — выдержки из описания вакансий приводит «Коммерсант-Прикамье». У соискателей на указанные посты опыт работы должен составлять от одного года до трех лет. Ведомству также требуются специалисты отдела рекламы управления по развитию потребительского рынка и отдела торговли и услуг. В случае наличия высшего образования при трудоустройстве опыт работы учитываться не будет. Уровень дохода не раскрывается. В пресс-службе мэрии пояснили, что окончательное решение о приеме на работу будет принято по итогу собеседования. Ранее в отделе туризма администрации Перми произошли ротации. Свои кресла покинули глава — Юлия Анохина и два ее подчиненных. Источники в политтусовке города утверждают, отдел ждет полная перезагрузка, у него появятся новые задачи и расширится функционал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...