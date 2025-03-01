У пермяков появилась возможность трудоустроиться в городскую администрацию

Департамент экономики и промышленной политики мэрии Перми объявил о наборе шести сотрудников в штат. Соответствующее объявление опубликовано на портале HeadHunter. Ранее было заявлено о поиске консультанта отдела развития туризма. Исходя из общей численности, открытые вакансии соответствуют почти 20% от всех специалистов департамента.
«В департамент требуются консультант юридического отдела, контрактный управляющий организационно-аналитической и финансовой работы, начальник отдела развития туризма, менеджер по работе с резидентами и организации мероприятий в МКУ», — выдержки из описания вакансий приводит «Коммерсант-Прикамье». У соискателей на указанные посты опыт работы должен составлять от одного года до трех лет.
Ведомству также требуются специалисты отдела рекламы управления по развитию потребительского рынка и отдела торговли и услуг. В случае наличия высшего образования при трудоустройстве опыт работы учитываться не будет. Уровень дохода не раскрывается. В пресс-службе мэрии пояснили, что окончательное решение о приеме на работу будет принято по итогу собеседования.
Ранее в отделе туризма администрации Перми произошли ротации. Свои кресла покинули глава — Юлия Анохина и два ее подчиненных. Источники в политтусовке города утверждают, отдел ждет полная перезагрузка, у него появятся новые задачи и расширится функционал.
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