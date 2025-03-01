01 марта 2025
28 февраля 2025

Пермякам предложили вдоволь наобниматься с породистыми собаками за 200 рублей

В Перми 2 марта пройдет акция «Собака-обнимака»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков позвали на праздник любви к животным
Пермяков позвали на праздник любви к животным Фото:

В Перми 2 марта в сквере у театра оперы и балета пройдет благотворительная акция под названием «Собака-обнимака». Желающих посетить мероприятие ждут к 14:00, передают организаторы.

«Самое доброе мероприятие этой зимы состоится 2 марта. Ждем всех с 14:00 до 16:00 в сквере у оперного. Какой бы ни была погода, акция пройдет в любом случае», — указано в группе события в соцсети «ВКонтакте».

В программе — фотосессия с хаски, самоедами, лабрадорами и прочими собаками. За это придется уплатить символический взнос в размере 200 рублей. Также гостей праздника ждут сувениры от пермского приюта, блинчики, живая музыка и развлекательная программа для детей.

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В Перми 2 марта в сквере у театра оперы и балета пройдет благотворительная акция под названием «Собака-обнимака». Желающих посетить мероприятие ждут к 14:00, передают организаторы. «Самое доброе мероприятие этой зимы состоится 2 марта. Ждем всех с 14:00 до 16:00 в сквере у оперного. Какой бы ни была погода, акция пройдет в любом случае», — указано в группе события в соцсети «ВКонтакте». В программе — фотосессия с хаски, самоедами, лабрадорами и прочими собаками. За это придется уплатить символический взнос в размере 200 рублей. Также гостей праздника ждут сувениры от пермского приюта, блинчики, живая музыка и развлекательная программа для детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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