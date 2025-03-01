Пермякам предложили вдоволь наобниматься с породистыми собаками за 200 рублей

В Перми 2 марта в сквере у театра оперы и балета пройдет благотворительная акция под названием «Собака-обнимака». Желающих посетить мероприятие ждут к 14:00, передают организаторы.
«Самое доброе мероприятие этой зимы состоится 2 марта. Ждем всех с 14:00 до 16:00 в сквере у оперного. Какой бы ни была погода, акция пройдет в любом случае», — указано в группе события в соцсети «ВКонтакте».
В программе — фотосессия с хаски, самоедами, лабрадорами и прочими собаками. За это придется уплатить символический взнос в размере 200 рублей. Также гостей праздника ждут сувениры от пермского приюта, блинчики, живая музыка и развлекательная программа для детей.
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