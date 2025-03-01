01 марта 2025
28 февраля 2025

Сериал с Нагиевым и пермским актером победил на фестивале стриминговых сервисов

© Служба новостей «URA.RU»
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Имена всех победителей были оглашены в конце февраля
Имена всех победителей были оглашены в конце февраля Фото:

Сериал «Актерище», в котором вместе с пермяком Алексеем Лузиным снялись Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко, победил на фестивале стриминговых сервисов ORIGINAL+. Полный перечень лучших работ опубликовали организаторы.

«Список победителей IV Фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+. Оригинальный сериал — „Актерище“ (16+). Режиссер: Дмитрий Невзоров», — указано в telegram-канале фестиваля.

Пермяку досталась роль второго плана. Он сыграл персонажа по прозвищу Андреич. По сюжету — звезда российского кино теряет репутацию после разгромного обзора от популярного кинокритика. Чтобы вернуть былое величие, главному герою придется выступать в провинциальном театре.

По данным портала «В курсе.ру», Лузин является актером театрального проекта «Ноунейм» Оксаны Погребняк. Ранее служил в органах МВД. Пермяку почти 50 лет, но старт актерской карьеры произошел только в 2023 году. За два прошедших года он успел сняться в семи российских фильмах и сериалах.

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Сериал «Актерище», в котором вместе с пермяком Алексеем Лузиным снялись Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко, победил на фестивале стриминговых сервисов ORIGINAL+. Полный перечень лучших работ опубликовали организаторы. «Список победителей IV Фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+. Оригинальный сериал — „Актерище“ (16+). Режиссер: Дмитрий Невзоров», — указано в telegram-канале фестиваля. Пермяку досталась роль второго плана. Он сыграл персонажа по прозвищу Андреич. По сюжету — звезда российского кино теряет репутацию после разгромного обзора от популярного кинокритика. Чтобы вернуть былое величие, главному герою придется выступать в провинциальном театре. По данным портала «В курсе.ру», Лузин является актером театрального проекта «Ноунейм» Оксаны Погребняк. Ранее служил в органах МВД. Пермяку почти 50 лет, но старт актерской карьеры произошел только в 2023 году. За два прошедших года он успел сняться в семи российских фильмах и сериалах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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