В центре Екатеринбурга продают двухэтажную квартиру с джакузи за 52,5 млн рублей. Фото

02 марта 2025 в 05:42 Размер текста - 17 +

В квартире установили ванную с функцией джакузи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Екатеринбурга продают двухэтажную квартиру с ванной-джакузи за 52,5 миллиона рублей. Площадь пятикомнатной квартиры 240 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито» «Двухуpовнeвая пятикомнaтная квaртирa в киpпичнoм дoмe. Планировка: куxня-гостинaя — 65 квадратов, прocтopнaя мacтер-cпальня со cвoим cанузлом, oтдeльная бoльшaя гардеpобная и три пpосторныx cпальни. Есть машиноместо в паркинге, спуск из подъездного лифта. Квартира с качественной отделкой, все отделочные материалы привезены из Италии, в том числе натуральная паркетная доска и керамогранит», — написано в объявлении. Апартаменты находятся на верхних этажах 14-этажки. Мебель и бытовая техника продаются вместе с жильем. Помимо бытовой техники премиального бренда Miele во всех комнатах японские кондиционеры, а также в квартире установили устройство для многоступенчатой очистки воды. Стоимость одного квадрата — 218 750 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга продают двухэтажную квартиру с ванной-джакузи за 52,5 миллиона рублей. Площадь пятикомнатной квартиры 240 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито» «Двухуpовнeвая пятикомнaтная квaртирa в киpпичнoм дoмe. Планировка: куxня-гостинaя — 65 квадратов, прocтopнaя мacтер-cпальня со cвoим cанузлом, oтдeльная бoльшaя гардеpобная и три пpосторныx cпальни. Есть машиноместо в паркинге, спуск из подъездного лифта. Квартира с качественной отделкой, все отделочные материалы привезены из Италии, в том числе натуральная паркетная доска и керамогранит», — написано в объявлении. Апартаменты находятся на верхних этажах 14-этажки. Мебель и бытовая техника продаются вместе с жильем. Помимо бытовой техники премиального бренда Miele во всех комнатах японские кондиционеры, а также в квартире установили устройство для многоступенчатой очистки воды. Стоимость одного квадрата — 218 750 рублей.