01 марта 2025
28 февраля 2025

В центре Екатеринбурга продают двухэтажную квартиру с джакузи за 52,5 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Линкс-клуб. Спа-центр. Челябинск., сауна, спа, бассейн, джакузи
В квартире установили ванную с функцией джакузи (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга продают двухэтажную квартиру с ванной-джакузи за 52,5 миллиона рублей. Площадь пятикомнатной квартиры 240 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито»

«Двухуpовнeвая пятикомнaтная квaртирa в киpпичнoм дoмe. Планировка: куxня-гостинaя — 65 квадратов, прocтopнaя мacтер-cпальня со cвoим cанузлом, oтдeльная бoльшaя гардеpобная и три пpосторныx cпальни. Есть машиноместо в паркинге, спуск из подъездного лифта. Квартира с качественной отделкой, все отделочные материалы привезены из Италии, в том числе натуральная паркетная доска и керамогранит», — написано в объявлении.

Апартаменты находятся на верхних этажах 14-этажки. Мебель и бытовая техника продаются вместе с жильем. Помимо бытовой техники премиального бренда Miele во всех комнатах японские кондиционеры, а также в квартире установили устройство для многоступенчатой очистки воды. Стоимость одного квадрата — 218 750 рублей.

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В центре Екатеринбурга продают двухэтажную квартиру с ванной-джакузи за 52,5 миллиона рублей. Площадь пятикомнатной квартиры 240 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито» «Двухуpовнeвая пятикомнaтная квaртирa в киpпичнoм дoмe. Планировка: куxня-гостинaя — 65 квадратов, прocтopнaя мacтер-cпальня со cвoим cанузлом, oтдeльная бoльшaя гардеpобная и три пpосторныx cпальни. Есть машиноместо в паркинге, спуск из подъездного лифта. Квартира с качественной отделкой, все отделочные материалы привезены из Италии, в том числе натуральная паркетная доска и керамогранит», — написано в объявлении. Апартаменты находятся на верхних этажах 14-этажки. Мебель и бытовая техника продаются вместе с жильем. Помимо бытовой техники премиального бренда Miele во всех комнатах японские кондиционеры, а также в квартире установили устройство для многоступенчатой очистки воды. Стоимость одного квадрата — 218 750 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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