Норвегия пообещала не бросать армию США после остановки подачи нефти

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Норвегия не бросит ВМС США, несмотря на прекращение поставок нефти
Норвегия не бросит ВМС США, несмотря на прекращение поставок нефти Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Норвегия не прекратит сотрудничество с ВМС США, несмотря на недавнее заявление нефтяного гиганта Haltbakk Bunkers о «прекращении поставок топлива в защиту президента Украины Владимира Зеленского». С таким заявлением выступил министр обороны страны Торе Сандвик.

«Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была предоставлена... Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку», — передало слова Сандвика министерство обороны. 

Ранее скандал в Белом доме с участием Зеленского и президента США Дональда Трампа вынудил нефтяную компанию из Норвегии прекратить поставки топлива ВМС Штатов в стране. В заявлении компании говорилось, что они поддерживают в конфликте украинского президента.

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Норвегия не прекратит сотрудничество с ВМС США, несмотря на недавнее заявление нефтяного гиганта Haltbakk Bunkers о «прекращении поставок топлива в защиту президента Украины Владимира Зеленского». С таким заявлением выступил министр обороны страны Торе Сандвик. «Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была предоставлена... Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку», — передало слова Сандвика министерство обороны.  Ранее скандал в Белом доме с участием Зеленского и президента США Дональда Трампа вынудил нефтяную компанию из Норвегии прекратить поставки топлива ВМС Штатов в стране. В заявлении компании говорилось, что они поддерживают в конфликте украинского президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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