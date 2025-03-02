Норвегия пообещала не бросать армию США после остановки подачи нефти

Норвегия не прекратит сотрудничество с ВМС США, несмотря на недавнее заявление нефтяного гиганта Haltbakk Bunkers о «прекращении поставок топлива в защиту президента Украины Владимира Зеленского». С таким заявлением выступил министр обороны страны Торе Сандвик.
«Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была предоставлена... Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку», — передало слова Сандвика министерство обороны.
Ранее скандал в Белом доме с участием Зеленского и президента США Дональда Трампа вынудил нефтяную компанию из Норвегии прекратить поставки топлива ВМС Штатов в стране. В заявлении компании говорилось, что они поддерживают в конфликте украинского президента.
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