01 марта 2025

Норвежская нефтекомпания назвала скандал с Трампом дерьмом и прекратила поставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец нефтекомпании сообщил, что запрет на поставку топлива продлится, пока «Трамп не закончит»
Владелец нефтекомпании сообщил, что запрет на поставку топлива продлится, пока «Трамп не закончит» Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Скандал в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса и украинского лидера Владимира Зеленского — это «самое большое дерьмо, представленное в прямом эфире». С таким заявлением выступил норвежский нефтяной гигант Haltbakk Bunkers и объявил о прекращении поставок нефтепродуктов американским войскам в Норвегии.

«Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного „в прямом эфире“ нынешним американским президентом и его вице-президентом. В результате мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты. Никакого топлива американцам!» — говорится в заявлении компании, которое приводит издание Daily Express.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля закончилась скандалом. Стороны в ходе переговоров не только не смогли заключить сделку по полезным ископаемым, но и устроили перепалку. Как глава США оценил прошедшие переговоры — в материале URA.RU.

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Скандал в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса и украинского лидера Владимира Зеленского — это «самое большое дерьмо, представленное в прямом эфире». С таким заявлением выступил норвежский нефтяной гигант Haltbakk Bunkers и объявил о прекращении поставок нефтепродуктов американским войскам в Норвегии. «Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного „в прямом эфире“ нынешним американским президентом и его вице-президентом. В результате мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты. Никакого топлива американцам!» — говорится в заявлении компании, которое приводит издание Daily Express. Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля закончилась скандалом. Стороны в ходе переговоров не только не смогли заключить сделку по полезным ископаемым, но и устроили перепалку. Как глава США оценил прошедшие переговоры — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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