Норвежская нефтекомпания назвала скандал с Трампом дерьмом и прекратила поставки

Скандал в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса и украинского лидера Владимира Зеленского — это «самое большое дерьмо, представленное в прямом эфире». С таким заявлением выступил норвежский нефтяной гигант Haltbakk Bunkers и объявил о прекращении поставок нефтепродуктов американским войскам в Норвегии.
«Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного „в прямом эфире“ нынешним американским президентом и его вице-президентом. В результате мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским войскам в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты. Никакого топлива американцам!» — говорится в заявлении компании, которое приводит издание Daily Express.
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля закончилась скандалом. Стороны в ходе переговоров не только не смогли заключить сделку по полезным ископаемым, но и устроили перепалку. Как глава США оценил прошедшие переговоры — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.