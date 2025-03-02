За какие растения, выращенные дома, можно сесть в тюрьму

Выращивание на своем земельном участке растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, влечет административную и уголовную ответственность. Об этом сообщила кандидат юридических наук Ольга Леонова.
«На своем земельном участке или на придомовых территориях возле жилых домов нельзя выращивать некоторые виды растений. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность», — сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на слова Леоновой.
Перечень запрещенных растений, обновленный в 2024 году, включает не только мак и коноплю, но и экзотические виды, такие как голубой лотос и ипомея трехцветная. В частности, сажать нельзя ипомею трехцветную, турбину щитковидную, гармалу обыкновенную, мимозу хостилис и шалфей предсказателей, так как они содержат психоактивные вещества.
Выращивание запрещенных растений может привести к административным штрафам от трех до пяти тысяч рублей и аресту до 15 суток. Уголовная ответственность наступает при выращивании от десяти кустов, что квалифицируется как преступление в крупном размере, а при выращивании более 100 кустов — в особо крупном. В этом случае срок лишения свободы может достигать восьми лет. Правоохранительные органы могут проверять наличие запрещенных растений даже на общественных территориях, и при наличии улик о намеренном посеве это может повлечь серьезные последствия.
Также дачникам стоит следить за сорняками на своем участке. Ведь если территория зарастет, то владельцу может грозить административная ответственность — от 300 до 500 рублей за его ненадлежащее содержание, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.