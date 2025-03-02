На горящем складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково, Подмосковье, обрушилась крыша. Об этом сообщили в МЧС России. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров.
«На подмосковном складе обрушилась конструкция здания на 800 квадратах», — сообщили представители МЧС РФ в официальном telegram-канале ведомства. Площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров.
Ранее в Подмосковье зафиксировали крупный пожар на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково. На место направили 45 спасателей МЧС и десять единиц специализированной техники. Количество сил и средств постепенно наращивается.
Обновлено 8:10 по мск: к месту пожара направлена лаборатория. Эксперты проведут сбор проб воздуха для анализа на содержание вредных веществ, чтобы убедиться в их соответствии установленным нормам предельно допустимых концентраций вредных веществ.
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