Склад с пластиком горит в Подмосковье на 9 тысячах квадратных метров

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На месте пожара задействовано десять единиц техники
На месте пожара задействовано десять единиц техники Фото:

В Подмосковье зафиксирован крупный пожар на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Подмосковье тушат склад. В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции», — сообщили представители МЧС РФ в официальном telegram-канале ведомства. Площадь возгорания предварительно составляет около десяти тысяч квадратных метров.

На месте происшествия работают 45 сотрудников МЧС, а также задействовано десять единиц специальной техники. Продолжается наращивание сил и средств.

Обновлено в 9:25. По уточненным данным МЧС, площадь пожара составляет 3,3 тысячи квадратных метров.

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В Подмосковье зафиксирован крупный пожар на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково. Об этом сообщили в МЧС России. «В Подмосковье тушат склад. В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции», — сообщили представители МЧС РФ в официальном telegram-канале ведомства. Площадь возгорания предварительно составляет около десяти тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают 45 сотрудников МЧС, а также задействовано десять единиц специальной техники. Продолжается наращивание сил и средств. Обновлено в 9:25. По уточненным данным МЧС, площадь пожара составляет 3,3 тысячи квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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