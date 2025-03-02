Склад с пластиком горит в Подмосковье на 9 тысячах квадратных метров

В Подмосковье зафиксирован крупный пожар на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Подмосковье тушат склад. В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции», — сообщили представители МЧС РФ в официальном telegram-канале ведомства. Площадь возгорания предварительно составляет около десяти тысяч квадратных метров.
На месте происшествия работают 45 сотрудников МЧС, а также задействовано десять единиц специальной техники. Продолжается наращивание сил и средств.
Обновлено в 9:25. По уточненным данным МЧС, площадь пожара составляет 3,3 тысячи квадратных метров.
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