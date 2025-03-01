Первый заместитель главы Мотовилихи сменил место работы на Пермский округ

Занимавший должность первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района Перми Радик Назаров уволился по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Новая кандидатура определена. Он проходит необходимые процедуры для трудоустройства. Назаров нашел работу в администрации Пермского муниципального округа, где занял должность начальника управления по развитию инфраструктуры», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.
Назаров стал четвертым чиновником, который перешел на работу в Пермский округ. Кадровые перестановки начались после прихода 20 января на пост глав округа Ольги Андриановой, которая ранее была первым замом главы Перми. Должности заместителей главы округа заняли бывший начальник департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Мария Норова и экс-начальник департамента дорог и благоустройства мэрии Перми Дмитрий Мясоедов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!