Площадь пожара на складе с пластиком в Подмосковье выросла до 7 000 квадратов

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Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась
Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась Фото:

Площадь пожара на горящем складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Подмосковье выросла до семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до семи тысяч квадратов», — сообщили представители МЧС РФ в официальном telegram-канале ведомства. В тушении пожара задействованы 76 сотрудников и 26 единиц техники.

Ранее в Подмосковье зафиксировали крупный пожар на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково. Из-за возгорания обрушилась крыша здания.

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Площадь пожара на горящем складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Подмосковье выросла до семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. «Площадь пожара увеличилась до семи тысяч квадратов», — сообщили представители МЧС РФ в официальном telegram-канале ведомства. В тушении пожара задействованы 76 сотрудников и 26 единиц техники. Ранее в Подмосковье зафиксировали крупный пожар на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково. Из-за возгорания обрушилась крыша здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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