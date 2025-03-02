Площадь пожара на складе с пластиком в Подмосковье выросла до 7 000 квадратов

Площадь пожара на горящем складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Подмосковье выросла до семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Площадь пожара увеличилась до семи тысяч квадратов», — сообщили представители МЧС РФ в официальном telegram-канале ведомства. В тушении пожара задействованы 76 сотрудников и 26 единиц техники.
Ранее в Подмосковье зафиксировали крупный пожар на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково. Из-за возгорания обрушилась крыша здания.
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