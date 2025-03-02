Бастрыкин назвал поставщиков самого страшного оружия для Украины

Бастрыкин: самое смертоносное оружие Киеву поставляют Британия и Германия
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Самое опасное оружие ВСУ предоставляют Великобритания, Канада и Италия, заявил Бастрыкин
Самое опасное оружие ВСУ предоставляют Великобритания, Канада и Италия, заявил Бастрыкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ получают наиболее смертоносное оружие от Великобритании, Канады и Германии, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. По его словам, это оружие активно используется в текущем конфликте.

«Совместно с Минобороны мы документируем факты поставок иностранного оружия и иной техники. Причем наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран», — заявил Бастрыкин. Ее слова передает ТАСС.

Глава СК также уточнил, что из Европы на Украину поступают крылатые ракеты Storm Shadow, различные артиллерийские снаряды и установки, танковые и минометные снаряды, а также авиационные бомбы и патроны. Он добавил, что ВСУ используют полученные беспилотники не только в боевых действиях, но и для атак на гражданские объекты.

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ВСУ получают наиболее смертоносное оружие от Великобритании, Канады и Германии, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. По его словам, это оружие активно используется в текущем конфликте. «Совместно с Минобороны мы документируем факты поставок иностранного оружия и иной техники. Причем наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран», — заявил Бастрыкин. Ее слова передает ТАСС. Глава СК также уточнил, что из Европы на Украину поступают крылатые ракеты Storm Shadow, различные артиллерийские снаряды и установки, танковые и минометные снаряды, а также авиационные бомбы и патроны. Он добавил, что ВСУ используют полученные беспилотники не только в боевых действиях, но и для атак на гражданские объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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