Бастрыкин назвал поставщиков самого страшного оружия для Украины

ВСУ получают наиболее смертоносное оружие от Великобритании, Канады и Германии, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. По его словам, это оружие активно используется в текущем конфликте.
«Совместно с Минобороны мы документируем факты поставок иностранного оружия и иной техники. Причем наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран», — заявил Бастрыкин. Ее слова передает ТАСС.
Глава СК также уточнил, что из Европы на Украину поступают крылатые ракеты Storm Shadow, различные артиллерийские снаряды и установки, танковые и минометные снаряды, а также авиационные бомбы и патроны. Он добавил, что ВСУ используют полученные беспилотники не только в боевых действиях, но и для атак на гражданские объекты.
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