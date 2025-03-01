01 марта 2025

Екатеринбурженка утонула в сауне на глазах у мужа

В Екатеринбурге в сауне на улице Рассветной в районе ЖБИ утонула женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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Сауна находится на улице Рассветная в районе ЖБИ
Сауна находится на улице Рассветная в районе ЖБИ Фото:

В Екатеринбурге в сауне на улице Рассветной в районе ЖБИ утонула женщина. Все произошло на глазах ее мужа, рассказал URA.RU представитель ГУ МВД области Валерий Горелых.

«Предварительно, признаков криминала в ситуации не усматривается. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил представитель МВД.

Медики прибыли на место происшествия, но спасти ее не удалось. Проводится проверка обстоятельств случившегося.

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В Екатеринбурге в сауне на улице Рассветной в районе ЖБИ утонула женщина. Все произошло на глазах ее мужа, рассказал URA.RU представитель ГУ МВД области Валерий Горелых. «Предварительно, признаков криминала в ситуации не усматривается. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил представитель МВД. Медики прибыли на место происшествия, но спасти ее не удалось. Проводится проверка обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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