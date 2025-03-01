Екатеринбурженка утонула в сауне на глазах у мужа

Сауна находится на улице Рассветная в районе ЖБИ
В Екатеринбурге в сауне на улице Рассветной в районе ЖБИ утонула женщина. Все произошло на глазах ее мужа, рассказал URA.RU представитель ГУ МВД области Валерий Горелых.
«Предварительно, признаков криминала в ситуации не усматривается. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил представитель МВД.
Медики прибыли на место происшествия, но спасти ее не удалось. Проводится проверка обстоятельств случившегося.
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