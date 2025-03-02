В Финляндии выступили с радикальным призывом к ВСУ после дебоша Зеленского

Профессор Хельсинкского университета в Финляндии Туомас Малинен раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского после скандала с его участием в Белом доме. Эксперт подчеркнул, что глава страны должен уйти в отставку. Если же это не произойдет, то к делу должно подключиться руководство ВСУ.
«Вчерашние кадры из Белого дома ясно показывают, что Зеленский больше не в своем уме. Он должен уйти в отставку. Если этого не сделает, в дело должно вступить руководство ВСУ», — написал Малинена в соцсети X. Профессор также напомнил о необходимости завершить конфликт на Украине в принципе.
1 марта в Овальном кабинете произошел скандал с участием Зеленского и президента США Дональда Трампа. Оба политика не сдерживались в выражениях. Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера.
По итогу дело закончилось тем, что Зеленского попросили покинуть Белый дом. Трамп также дал понять, что перестанет оказывать поддержку Киева. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в мире, так как произошел перед камерами, а не за закрытыми дверями.
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