В Финляндии выступили с радикальным призывом к ВСУ после дебоша Зеленского

Профессор Малинен призвал Зеленского уйти в отставку после скандала в Белом доме
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Профессор Хельсинского университета заявил о необходимости отставки Владимира Зеленского с поста лидера страны
Профессор Хельсинского университета заявил о необходимости отставки Владимира Зеленского с поста лидера страны Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Профессор Хельсинкского университета в Финляндии Туомас Малинен раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского после скандала с его участием в Белом доме. Эксперт подчеркнул, что глава страны должен уйти в отставку. Если же это не произойдет, то к делу должно подключиться руководство ВСУ.

«Вчерашние кадры из Белого дома ясно показывают, что Зеленский больше не в своем уме. Он должен уйти в отставку. Если этого не сделает, в дело должно вступить руководство ВСУ», — написал Малинена в соцсети X. Профессор также напомнил о необходимости завершить конфликт на Украине в принципе.

1 марта в Овальном кабинете произошел скандал с участием Зеленского и президента США Дональда Трампа. Оба политика не сдерживались в выражениях. Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера.

По итогу дело закончилось тем, что Зеленского попросили покинуть Белый дом. Трамп также дал понять, что перестанет оказывать поддержку Киева. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в мире, так как произошел перед камерами, а не за закрытыми дверями. 

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Профессор Хельсинкского университета в Финляндии Туомас Малинен раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского после скандала с его участием в Белом доме. Эксперт подчеркнул, что глава страны должен уйти в отставку. Если же это не произойдет, то к делу должно подключиться руководство ВСУ. «Вчерашние кадры из Белого дома ясно показывают, что Зеленский больше не в своем уме. Он должен уйти в отставку. Если этого не сделает, в дело должно вступить руководство ВСУ», — написал Малинена в соцсети X. Профессор также напомнил о необходимости завершить конфликт на Украине в принципе. 1 марта в Овальном кабинете произошел скандал с участием Зеленского и президента США Дональда Трампа. Оба политика не сдерживались в выражениях. Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера. По итогу дело закончилось тем, что Зеленского попросили покинуть Белый дом. Трамп также дал понять, что перестанет оказывать поддержку Киева. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в мире, так как произошел перед камерами, а не за закрытыми дверями. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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