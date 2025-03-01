01 марта 2025
28 февраля 2025

В столице ЯНАО отпраздновали Масленицу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кульминацией праздника стало сожжение чучела
Кульминацией праздника стало сожжение чучела Фото:

В Салехарде (ЯНАО) прошли масленичные гуляния. Жители окружной столицы празднуют окончание зимы. На празднике присутствовал корреспондент URA.RU.

«На главной площади центра культуры и спорта Геолог салехардцы отмечают окончание зимы, северяне гуляют на масленице. Всех пришедших гостей угощают чаем и блинами с мясом», — поделился корреспондент URA.RU.

Развлекают ямальцев спортивными игрищами. Так, каждый желающий может залезть на столб и сорвать один из подарков, побороться на бревне, оставить хорошее пожелание на специальной доске. Кульминацией праздника стало сожжение чучела.

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В Салехарде (ЯНАО) прошли масленичные гуляния. Жители окружной столицы празднуют окончание зимы. На празднике присутствовал корреспондент URA.RU. «На главной площади центра культуры и спорта Геолог салехардцы отмечают окончание зимы, северяне гуляют на масленице. Всех пришедших гостей угощают чаем и блинами с мясом», — поделился корреспондент URA.RU. Развлекают ямальцев спортивными игрищами. Так, каждый желающий может залезть на столб и сорвать один из подарков, побороться на бревне, оставить хорошее пожелание на специальной доске. Кульминацией праздника стало сожжение чучела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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