В Салехарде (ЯНАО) прошли масленичные гуляния. Жители окружной столицы празднуют окончание зимы. На празднике присутствовал корреспондент URA.RU.
«На главной площади центра культуры и спорта Геолог салехардцы отмечают окончание зимы, северяне гуляют на масленице. Всех пришедших гостей угощают чаем и блинами с мясом», — поделился корреспондент URA.RU.
Развлекают ямальцев спортивными игрищами. Так, каждый желающий может залезть на столб и сорвать один из подарков, побороться на бревне, оставить хорошее пожелание на специальной доске. Кульминацией праздника стало сожжение чучела.
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