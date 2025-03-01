Первый заместитель главы Курганской области Андрей Алексеев идет вверх в карьерной лестнице и с понедельника 3 марта получает должность вице-губернатора региона. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Вадим Шумков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом инсайд URA.RU получил подтверждение.
«Внести изменения… слова первому замгубернатора, руководителю аппарата губернатора Курганской области заменить словами… вице-губернатору», — сообщается в постановлении. Ранее на этом посту был Владислав Кузнецов, который сейчас возглавляет Чукотский автономный округ. После его отъезда из Кургана должность вице-губернатора пустовала.
По данным инсайдеров, бывший замгубернатора Анатолий Воробьев мог также вернуться на работу в правительство Курганской области. Воробьев после назначения губернатора Вадима Шумкова в 2019 году переехал из ХМАО. Здесь он занимал должность замдиректора департамента ЖКХ, а позже получил повышение до замгубернатора. Он покинул пост в феврале 2022 года. В этом же месяце он получил должность гендиректора АО «Новосибирскавтодор».
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