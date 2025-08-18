Буцкая призвала запретить телефоны в детских лагерях

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с предложением запретить использование мобильных телефонов в детских оздоровительных лагерях. Соответствующее обращение направлено министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Как передает ТАСС, поводом для инициативы стали многочисленные обращения родителей, обеспокоенных тем, что дети в лагерях проводят слишком много времени с гаджетами. В настоящее время, как отметила Буцкая, у администрации детских лагерей нет юридических оснований для введения подобного запрета. Действующие ограничения касаются только образовательных организаций, в частности школ.

По мнению Буцкой, использование мобильных устройств мешает реализации воспитательных, образовательных и патриотических программ в лагерях. Депутат подчеркнула, что эффективность таких мероприятий значительно снижается, если дети большую часть времени проводят в телефонах, а не участвуют в коллективных активностях.

