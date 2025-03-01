01 марта 2025

Подросток в домашней одежде выбежал на улицу, спасаясь от пьяного отчима в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи проверяют факты насилия отчима над мальчиком
Следователи проверяют факты насилия отчима над мальчиком Фото:

В Перми 9-тилетний ребенок бегством спасался от разъяренного отчима, прося соседей о помощи. Видео с камер домофонов распространяется в соцсетях. Инцидент произошел днем 1 марта в доме на улице Солдатова. К проверке подключились правоохранительные органы. 

«Пожалуйста, не бей. Помогите! Помогите!» — слышны крики ребенка на видео и его плач. Мальчик выбежал из своего подъезда и побежал к соседнему, пытаясь укрыться в нем, но отчим нагнал его. По свидетельствам очевидцев, мужчина избивал свою жену и пытался утопить пасынка в ванной.

В последний момент школьника спас сосед — завел в подъезд и вызвал полицию. Отчима увезли в отдел полиции, однако вечером того же дня он вернулся домой, пишет «АиФ-Прикамье». Объяснять, почему мужчину отпустили после случившегося домой, в ГУ МВД по Пермскому краю не стали. 

«В настоящее время следователи устанавливаются обстоятельства применения насилия отчима в отношении малолетнего пасынка. По факту размещения видеозаписи, в которой сообщается о применении насилия в отношении ребенка, организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)», — сообщили в СУ СКР России по Пермскому краю.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход процессуальной проверки находится на контроле в аппарате ведомства.

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В Перми 9-тилетний ребенок бегством спасался от разъяренного отчима, прося соседей о помощи. Видео с камер домофонов распространяется в соцсетях. Инцидент произошел днем 1 марта в доме на улице Солдатова. К проверке подключились правоохранительные органы.  «Пожалуйста, не бей. Помогите! Помогите!» — слышны крики ребенка на видео и его плач. Мальчик выбежал из своего подъезда и побежал к соседнему, пытаясь укрыться в нем, но отчим нагнал его. По свидетельствам очевидцев, мужчина избивал свою жену и пытался утопить пасынка в ванной. В последний момент школьника спас сосед — завел в подъезд и вызвал полицию. Отчима увезли в отдел полиции, однако вечером того же дня он вернулся домой, пишет «АиФ-Прикамье». Объяснять, почему мужчину отпустили после случившегося домой, в ГУ МВД по Пермскому краю не стали.  «В настоящее время следователи устанавливаются обстоятельства применения насилия отчима в отношении малолетнего пасынка. По факту размещения видеозаписи, в которой сообщается о применении насилия в отношении ребенка, организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)», — сообщили в СУ СКР России по Пермскому краю. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход процессуальной проверки находится на контроле в аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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