«Трактор» провел самый безумный матч КХЛ и разгромил «Барыс» со счетом 8:0

Сегодня хоккеисты «Трактора» провели на домашней арене в Челябинске самый результативный и безумный матч КХЛ 2024/2025 и разгромил казахский ХК «Барыс» с унизительным для противника счетом 8:0. Об итогах игры передает корреспондент URA.RU.
«„Трактор“ сегодня подарил болельщикам один из самых результативных и зрелищных матчей. Результат 8:0. Трибуны ликовали. Губернатор Алексей Текслер после каждого гола хлопал в ладоши. А тренерский штаб не расслаблялся и работал с челябинской командой до последней минуты матча», — передает корреспондент URA.RU. В пресс-службе клуба игру назвали «безумной».
Отдельно стоит отметить игру челябинца Александра Кадейкина. За 30 секунд до сирены он оформил хет-трик (от англ. hat-trick — «трюк со шляпой») и забросил третью шайбу за матч. А Максим Шабанов забил четыре гола за игру.
«Я очень рад, что мы выиграли „Барыс“. К каждому сопернику мы относимся серьезно. Сейчас будем готовиться к предстоящему матчу с „Северсталью“», — подвел итоги матча главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру.
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