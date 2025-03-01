01 марта 2025
28 февраля 2025

«Трактор» провел самый безумный матч КХЛ и разгромил «Барыс» со счетом 8:0

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Команда подарила болельщикам зрелищную игру
Команда подарила болельщикам зрелищную игру Фото:

Сегодня хоккеисты «Трактора» провели на домашней арене в Челябинске самый результативный и безумный матч КХЛ 2024/2025 и разгромил казахский ХК «Барыс» с унизительным для противника счетом 8:0. Об итогах игры передает корреспондент URA.RU.

«„Трактор“ сегодня подарил болельщикам один из самых результативных и зрелищных матчей. Результат 8:0. Трибуны ликовали. Губернатор Алексей Текслер после каждого гола хлопал в ладоши. А тренерский штаб не расслаблялся и работал с челябинской командой до последней минуты матча», — передает корреспондент URA.RU. В пресс-службе клуба игру назвали «безумной».

Отдельно стоит отметить игру челябинца Александра Кадейкина. За 30 секунд до сирены он оформил хет-трик (от англ. hat-trick — «трюк со шляпой») и забросил третью шайбу за матч. А Максим Шабанов забил четыре гола за игру. 

«Я очень рад, что мы выиграли „Барыс“. К каждому сопернику мы относимся серьезно. Сейчас будем готовиться к предстоящему матчу с „Северсталью“», — подвел итоги матча главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня хоккеисты «Трактора» провели на домашней арене в Челябинске самый результативный и безумный матч КХЛ 2024/2025 и разгромил казахский ХК «Барыс» с унизительным для противника счетом 8:0. Об итогах игры передает корреспондент URA.RU. «„Трактор“ сегодня подарил болельщикам один из самых результативных и зрелищных матчей. Результат 8:0. Трибуны ликовали. Губернатор Алексей Текслер после каждого гола хлопал в ладоши. А тренерский штаб не расслаблялся и работал с челябинской командой до последней минуты матча», — передает корреспондент URA.RU. В пресс-службе клуба игру назвали «безумной». Отдельно стоит отметить игру челябинца Александра Кадейкина. За 30 секунд до сирены он оформил хет-трик (от англ. hat-trick — «трюк со шляпой») и забросил третью шайбу за матч. А Максим Шабанов забил четыре гола за игру.  «Я очень рад, что мы выиграли „Барыс“. К каждому сопернику мы относимся серьезно. Сейчас будем готовиться к предстоящему матчу с „Северсталью“», — подвел итоги матча главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...